一戸建てかマンションか、住まい選びの際に迷う人は多い。なかには「一戸建ては、マンションのような管理費・修繕積立金を毎月支払う必要がないので、ランニングコストが低い」という人もいる。これは大きな間違いだ。今回は、一戸建ての修繕費用について考えていこう。

プレスリリース「“30年で約1,200万円”の現実 ―戸建てにも必要な「修繕積立」〜戸建ての修繕費、5年で約1.4倍に〜」／さくら事務所

一戸建ての修繕費用は30年でおよそ1200万円もかかる！

さくら事務所が、一般的な木造戸建住宅（延床面積：約115.5平方メートル）を想定して、修繕費用を試算した。今回の試算（2026年版）による、築後30年の一戸建ての修繕総費用は約1193万円となり、5年前の試算約876万円と比べて、約1.4倍に増加した。この5年間で、建築資材価格や人手不足により工事費が上昇し、修繕に要する費用も大きく上昇したことがわかる試算だ。

出典：さくら事務所のプレスリリースより転載

さくら事務所によると、「外壁・屋根などの外装工事や防水関連を中心に、一部の主要項目では約10％前後の上昇が確認」され、「2026年版の30年累計1193万円を換算すると、年間平均：約40万円、月額換算：約3.3万円（約280円／平方メートル）」になるという。

積み立ておきたい金額を見る限りは、マンションの修繕積立金と変わらないレベルのように思える。「一戸建てのほうがランニングコストは少ない」というのは、大きな間違いだ。

マンションであれば、管理組合が、30年以上の長期修繕計画を立て、計画に沿って修繕費用を積み立て、12年ごとなどに行われる大規模修繕工事にも備えている。一方、一戸建ての場合は修繕が不要なわけではなく、一戸建てを所有している本人自身が計画し、自身で備える必要がある。

今回わかったように、一戸建ての修繕工事費用も高騰しているので、より一層、長期的な修繕を見通した資金計画の重要性が高まっている。

備えていなければ、屋根から雨漏りがしたり外壁が剥がれたりして、急きょ修繕工事を行い、その費用を支払うために、使う予定の貯蓄を充ててしまう、といったことも起こり得るのだ。

一戸建てのどの部分をいつ修繕する必要があるのか？

では、一戸建ての場合、具体的にいつどの部分の補修を行えばよいのだろう？ 修繕の内容は、一戸建ての構造や使っている材質、設備機器の種類などによって大きく異なる。ここでは、修繕時期の参考になる資料をいくつか紹介しよう。

なお、修繕時期や費用などは、住まいのメンテナンスの状況や試算時期、修繕方法などによって変わるので、あくまで参考材料として見てほしい。

まず、住宅金融支援機構がホームページ内に、「入居後の住まいの保守管理」のコンテンツを設けており、木造一戸建て用の「マイホーム維持管理の目安」を公開している。

基礎、外壁、屋根などの「屋外部分」、床組や軸組などの「躯体部分」、門や塀などの「外構・その他」、フローリングや壁・天井の仕上げなどの「屋内部分」、玄関やサッシ、室内ドアなどの「建具」、キッチンや浴室、給湯器どの「設備」に分けて、部位ごとに点検や取り替えの目安がいつかを紹介している。

例えば、屋根の材質が屋根用化粧スレート葺き（ぶき）※1の場合、4〜6年ごとに点検を行い、15〜30年くらいで全面葺き替えを行うなどの目安になっている。

※1:スレートと呼ばれる板状の素材で屋根を仕上げる方法で、天然石に対して人口材を「化粧スレート」という。日本の一戸建てで広く普及している。

また、住宅産業協議会はホームページ内に、「住まいと設備のメンテナンススケジュールガイド」を公開している。

こちらは、「住まいのメンテナンススケジュール」と「設備商品のメンテナンススケジュール」に分けて、部位ごとに修繕する内容や時期の目安を説明している。加えて、延床面積145平方メートルの2階建て、2019年3月時点の概算※2となるが、費用の目安（金額の幅）も紹介している。

※2:2026年度にメンテナンス費用の改訂が予定されている。

例えば、屋根の材質がスレート瓦※3の場合、20年までに表面塗装（費用60〜80万円）を行い、35年までに葺き替え（140〜180万円）を行うといった目安になっている。

※3:化粧スレートと同義

屋根だけをとっても、そのときの貯蓄から簡単に支払える金額ではないだろう。住宅全体の修繕について費用の目安を見ていけば、自身で相当の額を用意する必要があるとわかるはずだ。

一方で、アットホームの「2023年『一戸建て修繕』の実態調査」を見ると、自宅の修繕費を毎月積み立てていると回答したのは8.9％だけだった。一戸建ての修繕は、安全に快適に住むためには必要で、費用も相当にかかるものなので、計画的に積み立てていくのがよいだろう。

一戸建ては、さまざまな建材や設備機器で構成されており、長く住むためには適切なメンテナンスが不可欠だ。お金がないからと修繕をしないでおくと、安全快適に暮らせなかったり、売却時に安くしか売れなかったりする。

マンションと違って、いつどういった修繕を行うか、所有者自身が判断しなければならないので、修繕は必要ないとゆめゆめ思うなかれ。

(山本 久美子)