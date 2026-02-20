

HANA「香りだけ残して、前へ。」篇

HANAが、全面リニューアルした、クラシエ「いち髪」インバスヘアケアシリーズのCMキャラクターに就任。新CM「香りだけ残して、前へ。」篇が20日から全国で放映される。新CMでは、HANAのメンバーそれぞれが、いち髪に配合されている和草をあしらった色鮮やかな衣装に身を包み登場。圧倒的な映像美の中で表現される、各メンバーの個性豊かなスタイリングと、しなやかに揺れる髪が印象的だ。撮影後のインタビューは以下の通り。

【動画】ANAが出演する「いち髪」新CM「香りだけ残して、前へ。」篇（15秒、30秒）−−今日の撮影はいかがでしたか？印象に残っている場面やメンバーとのやりとりを教えてください。

JISOO

今日の撮影はこうやって今も水の上でインタビューしてるんですけど、水の上で撮影するのがすごく楽しかったし、髪をなびかせて歩くシーンが多かったんですけど、その時に自分の中でも自然に「前へ進みたい」気持ちになっていたと思います。

KOHARU

みんなで撮るシーンでは和気藹々（あいあい）と、いつも通りに楽しくやらせていただいて。だけど個人カットではちゃんと一人ひとりの個性が際立っていて、みんなそれぞれ撮影にかける想いが表現されていると思います。−−本日のヘアスタイルのポイントは？

KOHARU

三つ編みがアーチを描いているんですけど、実はこの中に針金みたいなものを入れていて、形を整えております。−−「香りだけ残して、前へ。」というコピー、新商品のパッケージ、香りについての感想は？

MAHINA

「香りだけ残して、前へ」という言葉を聞いた時は、かっこいいなと思ったのが第一印象で。このパッケージも全部可愛くて、いろんな色の種類があって印象に残っています。いち髪は香りがすごく上品で、ステージに向かうときに背中を押してくれるようなそんな香りだと思います。−−いち髪は「前に進もうとする女性を応援したい」という想いを込めて、「香りだけ残して、前へ。」というコピーと共にリニューアルをしました。HANAのみなさんが、この春「前に進みたい・チャレンジしてみたい」と思うことは？

NAOKO

この春は自分らしい表現に挑戦したいです。好きな音楽、ダンス、ジャンル、いろんなものを組み合わせて、組み合わせて、また自分らしいものをこの春何か残せたらなって思っています。香りもそうなんですけど、自分の好きと思ったものを追求して、新しい可能性にいろんなものを繋げたいなって思います。

JISOO

私は音楽面でのチャレンジを考えているんですけど、今回のコピーでもある「香りだけ残して、前へ。」という言葉のように、今までの経験を大事にしながら、これからも音楽を作ったり、ステージに立ったり。たくさん前へ進みたいなと思ってます。−−今回のCMは、なびく髪が印象的です。ご自身ならではの髪へのこだわりや想いはありますか？

CHIKA

長年スーパーロングを極めてきたんですけど、やっぱり髪はとても大事にしている部分でもありますし、今は自分の個性の一つだなって思えるようになりました。髪を大事にしているからこそ、いち髪に出会えたので、それがすごい嬉しいです。

YURI

私はステージとかでいろんな髪型に挑戦することが多いんですけど、いち髪は髪を大事にしながら挑戦したい気持ちや、前に進みたい背中をそっと押してくれるような商品だと思っております。−−最後に新ＣＭや「新いち髪」を楽しみにしているファンの皆さんへメッセージをお願いします。

MOMOKA

いち髪の新ＣＭをご覧になってくれたみなさん、本当にありがとうございます。今回のCMでは、素敵な衣装と素敵な髪飾り、お花とかいろいろあると思うんですけど、本当に本当に一人ひとりの個性が輝くようなCMになっています。そして、いち髪の香りのように、私たちの存在がみんなの心に残って、私たちはしっかりと前に進めるように頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。

MAHINA

新しいいち髪を通して、皆さんには新しい自分に出会うきっかけになってくれたら嬉しいですし、新しい挑戦もこのいち髪を通してできたらなと心から思っております。皆さんも勇気を出して明日に向かって挑戦してみてください。