(P)&(C) PLEDIS Entertainment

SEVENTEENが2月27日(金)18時より、配信シングル「Tiny Light」をリリースする。

「Tiny Light」は、2026年3月7日よりNetflixにて独占配信されるアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のエンディング主題歌に決定しており、昨年末のSEVENTEENのワールドツアーの日本公演＜SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN＞の最終公演日（12月21日）の福岡公演で、沢山のCARAT（SEVENTEENのファンダム名）の前で一部音源が収録された映像が放映された。音源が流れた瞬間に会場は大きな拍手と歓声に包まれた。

「Tiny Light」はWOOZIが作詞・作曲に参加し、どんな困難が訪れても君を絶対に手放さないという、勇気ある告白を込めた楽曲。テンポの速いドラムとリズミカルなギター演奏に、叙情的な歌詞が美しく溶け込んでいる。SEVENTEENのダイナミックで力強いエネルギーと、CARATに向けた真摯な想いが感じられる一曲だ。

SEVENTEENは2月18日に国際レコード産業連盟（IFPI）が発表した『Global Artist Chart 2025』で14位にランクインし、5年連続で名前を連ねた。IFPIは毎年、世界中の実物音盤販売量、デジタル音源ダウンロード数、ストリーミング数などを合算し、トップ20までのランキングを公開している。このチャートに5年連続でランクインしたK-POPアーティストはSEVENTEENとBTSの2チームのみ。今後の活動にも注目が集まる。