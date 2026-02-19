「今日好き」かなりのカップル、交際10ヶ月の密着ハグショット公開「理想すぎる」「見ているだけでほっこり」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔（かわむら・かなと）、相塲星音（あいば・りのん）が2月18日、それぞれのInstagramを更新。2人の密着ハグショットを公開し、話題を読んでいる。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「理想すぎる」交際10ヶ月の密着ハグショット
河村は「10ヶ月 2桁目突入だね！」とつづり、交際10ヶ月の節目を迎えたことを報告して2人の写真を複数枚投稿。「毎日透明な水に絵の具を一滴ずつ垂らすような毎日で段々と自分たちの色が出てきたね 変わらず変わってたくさん思い出つくろうねん！」と相塲へのメッセージを続けて、河村が相塲を後ろからハグして頬を合わせた密着ショットを公開している。また相塲も「10months ありがとう」「あと少しで1年…！？はやいはやい これからも沢山楽しい思い出作ろうね」と添えて、河村と肩を寄せ合った写真を複数枚披露している。
この投稿には「お似合い」「理想すぎる」「幸せそうで素敵」「見ているだけでほっこりする」「ずっと仲良しでいてほしい」「記念日おめでとう」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」かなりのカップル、10ヶ月の節目を報告
◆「今日好き」かなりのカップルの投稿に反響
