脱サラYouTuberの家計簿から学ぶ“独立の落とし穴”！月25万赤字を招いた「意外な固定費」とは

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が「【収益公開】脱サラして専業YouTuberになった男の初給料と支出を公開します【登録者1.8万人】」と題した動画を公開しました。今回は、大学卒業後に就職するも早期退職し、現在は「既婚無職YouTuber」として活動する男性が、専業になって初めて受け取った収益と、衝撃的な家計状況を赤裸々に語っています。



動画ではまず、2025年1月分のYouTube収益が公開されました。動画投稿10本、ライブ配信19回をこなした結果、振込額は12万8,561円。「思ってたより全然良かった」と安堵の表情を見せる男性ですが、問題はその後の「支出」にありました。2月分の支出内訳を計算したところ、国民年金や国民健康保険といった税金関係に加え、食費や通信費などの生活費が積み重なります。中でも家計を圧迫していたのが、10回払いで購入した結婚指輪のローンで、その額は毎月6万円。「指輪のウェイトがきつすぎて殺される」と、家賃並みの固定費に悲鳴を上げました。さらに、税金やローンを含めた基本支出だけで約20万円に達し、収益を差し引いても約7万5,000円の赤字であることが発覚します。



しかし、悲劇はこれだけで終わりません。「まだ終わりじゃないんです」と切り出した男性は、結婚式を挙げない代わりに予定していた「ウェディングフォト」の費用について言及。妻から「料金前払いだったよ」と告げられ、急遽折半分の18万円を支払うことになったといいます。これにより、2月の最終的な赤字額は約25万5,000円に膨れ上がりました。



動画の終盤、男性はかつて45万円あった貯金が激減したことを報告します。「現在の口座残高は17万円です」とスマートフォンの画面を見つめながら明かし、このままでは4月に資金が尽きて破産し、アルバイト生活に逆戻りする危機的状況であることを示唆。「働きたくありません」という切実な本音と共に、3月を勝負の月と定め、V字回復を誓いました。