『今日好き』出身で現在月9に出演中のイケメン俳優の彼女が、彼氏と収録中にイチャイチャ…さらに「大好きだよー！」と愛を絶叫する熱烈場面もあった。

【映像】月9に出てるイケメン俳優の彼氏

ABEMAにて2月18日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#43では、『今日好き』の「チェンマイ編」で、カップルになった、ゆま（谷村優真）と、しゅん（倉澤俊）に注目が集まった。

今回、「ビビリ克服 ヤンキーになる。」と題した新企画が展開。それぞれがヤンキーのような格好になり、苦手を克服していくという内容だが、ゆまの初彼氏であるしゅんは橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）に出演中。冒頭でしゅんはさっそく「うっせぇよ！」とヤンキー口調で言い放ち、迫力たっぷりな姿を見て、スタジオMCのNONSTYLE・井上裕介は「いいね！」と称賛し、かすも「俳優だな！」と驚いた。

そんなしゅんは高所が苦手だという。しゅんはゆまの好きなところを叫びながら、高所克服に挑むそうだが、しゅんはプチパニックになりながらも、なんとか鐘を鳴らしながら「ゆまちゃんの好きなところは、喋りやすいところと、めちゃめちゃ可愛いところと、優しいところと、めっちゃ俺のこと好きなところです！大好きだよー！」とゆまへの愛を叫んだ。

この告白を受け、ゆまは「素晴らしい！」としゅんを抱き寄せた。この愛たっぷりな光景に井上は「素晴らしい！」と称賛した。

さらに休憩時間ではゆまが「寒くね？マジで今日ずっと寒い…」と震えると、しゅんは「これでも着ろ」とヤンキーキャラを守りながら、自らが着用していたベンチコートをゆまに羽織らせた。ゆまは「雑だなぁ（笑）」と言いながらもうれしそう。

ゆまとしゅんは2025年末頃に配信された「チェンマイ編」でカップルになった2人。付き合い立ての2人にはベンチコートさえもイチャイチャするきっかけの道具になるようだった。