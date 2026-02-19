太秦映画村、リニューアルで「18禁」夜の大人向けコンテンツ登場へ 『丁半博打』『拷問屋敷』詳細発表
東映太秦映画村（京都市右京区）は19日、フルリニューアル第1期のコンテンツ詳細を発表した。18歳未満が入場不可の大人向けコンテンツが登場することが明らかになった。
【画像多数】夜限定イベント「大人しか入れない拷問屋敷」（R-18）など太秦映画村リニューアルのイメージ
東映太秦映画村は、今年3月28日に第1期リニューアルオープンを迎える。名称を「太秦映画村（英語表記：UZUMASA KYOTO VILLAGE）」に変更し、「大人の没入体験パーク」に生まれ変わる。
村全体を舞台に展開する『花嫁道中桜の宴』は、太秦映画村の新たな看板ショーとなる。かつてないスケールで展開される「360°リアルタイムドラマ」になるという。
さらに、ナイト営業も開始し、『丁半博打』は江戸の博打を体感できる。『大人しか入れない拷問屋敷』は、実際に拷問にかけられる体験を通して、江戸時代の取り調べや司法の闇の歴史を学ぶ。いずれも「R-18」で、18歳未満は入場できない大人向けコンテンツとなる。
このほか、忍者ショーや侍修練場、太秦撮影所創設記念「太秦時代劇100年」〜撮影バックストーリー〜といったイベントやショー、華道・茶道などの文化体験、扮装や着物レンタル、アトラクション『NINJA BATTLE-太秦鬼決戦-』、フードや物販ショップなどが一挙公開された。
■夜限定イベント「丁半博打」（R-18）
一歩足を踏み入れれば、そこは江戸時代の博打場。毎晩のように丁半博打がおこなわれ、壺振りが賽を入れて振れば、「さぁ張った張った！」と威勢のいい声が飛び交う。その熱気の渦中に、あなたも参加。賭けるのは、金品ではなく、あなたの心願。賽を前に、丁か半かを張る――。江戸の博打を体感できる参加型イベント。
■夜限定イベント「大人しか入れない拷問屋敷」（R-18）
夜に開かれる、大人だけが足を踏み入れられる特別空間。江戸時代に迷い込んだあなたは、ある事件の嫌疑をかけられ拷問屋敷へと導かれていく。屋敷の中で待ち受けるのは、撮影所の美術スタッフが再現した拷問器具の数々。実際に拷問にかけられる体験を通して、江戸時代の取り調べや司法の闇の歴史を学ぶ没入型体験。痛くはない。
