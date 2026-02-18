中国政府が、日本への渡航を控えるよう呼びかけを続ける中、大型連休の「春節」が始まっています。去年まで中国人観光客に人気だった日本の観光地は、いま、どうなっているのでしょうか。

【写真を見る】日本への渡航自粛 中国人観光客の本音

外国人観光客に人気の観光スポットは今

多くの外国人観光客で賑わう東京浅草。

外国人観光客

「（韓国から）2回目の訪問よ。旧正月だから来ました」

「インドネシアから来ました。インドネシアでも春節をお祝いします」

旧正月を祝う地域からの観光客が多く見られました。その一方で…

中国・北京から

「外国人のほうが多かった。中国人は少ない」

中国・河南省から

「50%〜60%は減ったと思います」

2025年まで多くの中国人が訪れていた人力車や、着物体験などを手がけるお店は…

──全体的に中国人は減っている？

時代屋 日本文化担当 小澤愛子さん

「肌感覚ですと、全体的にはそのように感じます」

アニメの聖地でも人が減っている？

アニメ「スラムダンク」の聖地として人気を集める江ノ電・鎌倉高校前駅近くの踏切では…

外国人観光客

「チリから来ました。鎌倉に来た理由はスラムダンクのファンだからです」

「マレーシアからです。家族旅行で来ました」

中国政府による日本への渡航自粛が呼びかけられる前は、撮影スポットに大勢の観光客がいましたが、18日に同じ場所に行ってみると、その数は2025年と比べて少ない印象です。

中国・上海から

「この踏切を訪れるのは2回目です。変わったところといえば人が減ったことかな」

「日中関係のニュースが多いので、親は来ない方が（行かない方が）いいよって」

18日に発表された2026年1月に日本を訪れた中国人の数は約38万5000人と、去年の同じ時期に比べ6割以上減っています。



影響は各地に及んでいます。

「中国人の予約は50人」去年の14分の1に減少

大阪・新世界では去年の春節と状況が様変わりしたといいます。



中国人観光客に人気の飲食店では…

「串かつだるま」上山勝也 会長

「例年に比べて明らかに少ない。5分の1くらいじゃないかな。肌感覚ですけどね」

北海道美唄市ではここ数年、雪を楽しみたい外国人の観光客が多く訪れますが、春節の連休期間中に予約した中国人観光客は50人。2025年の14分の1です。

「アルペン」小水隆史 支配人

「 中国の方の見込みとしては、当初見込んだよりはかなり減っている」

終わりが見えない中国政府の渡航自粛要請。経済的な損失はどのくらいになるのでしょうか。

中国人観光客の訪日6割減 経済に逆風？

井上貴博キャスター：

18日、日本政府観光局（JNTO）が発表した「1月の訪日 中国人観光客」は約38.5万人で前の年と比べると6割の減少です。



2025年11月に中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけてから、右肩下がりの状況です。

渡航自粛の影響は旅行消費額にも及んでいるのでしょうか。



【訪日外国人の旅行消費額】

＜2024年（10-12月期）＞

全体で2兆2969億円、そのうち中国は4303億円



＜2025年（10-12月期）＞

全体額は2兆5330億円、そのうち中国は3534億円

※観光庁インバウンド消費動向調査



中国人観光客が減っているので、中国の消費額は減少しているものの、全体の消費額はむしろ増加しているのです。つまり中国依存から脱却できているともいえそうです。

一方で、SOMPOインスティチュート・プラスの小池理人 上級研究員によると「（購買単価などが去年と同じとすると）春節期間の消費額は485億円減り、GDPを0.01%押し下げることになる」といいます。