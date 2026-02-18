「春節」中国人観光客が6割減 人気の観光地・アニメの聖地は今 損失「485億円」と試算も…【Nスタ解説】
中国政府が、日本への渡航を控えるよう呼びかけを続ける中、大型連休の「春節」が始まっています。去年まで中国人観光客に人気だった日本の観光地は、いま、どうなっているのでしょうか。
外国人観光客に人気の観光スポットは今
外国人観光客
「（韓国から）2回目の訪問よ。旧正月だから来ました」
「インドネシアから来ました。インドネシアでも春節をお祝いします」
旧正月を祝う地域からの観光客が多く見られました。その一方で…
中国・北京から
「外国人のほうが多かった。中国人は少ない」
中国・河南省から
「50%〜60%は減ったと思います」
2025年まで多くの中国人が訪れていた人力車や、着物体験などを手がけるお店は…
──全体的に中国人は減っている？
時代屋 日本文化担当 小澤愛子さん
「肌感覚ですと、全体的にはそのように感じます」
アニメの聖地でも人が減っている？
アニメ「スラムダンク」の聖地として人気を集める江ノ電・鎌倉高校前駅近くの踏切では…
外国人観光客
「チリから来ました。鎌倉に来た理由はスラムダンクのファンだからです」
「マレーシアからです。家族旅行で来ました」
中国政府による日本への渡航自粛が呼びかけられる前は、撮影スポットに大勢の観光客がいましたが、18日に同じ場所に行ってみると、その数は2025年と比べて少ない印象です。
中国・上海から
「この踏切を訪れるのは2回目です。変わったところといえば人が減ったことかな」
「日中関係のニュースが多いので、親は来ない方が（行かない方が）いいよって」
18日に発表された2026年1月に日本を訪れた中国人の数は約38万5000人と、去年の同じ時期に比べ6割以上減っています。
影響は各地に及んでいます。
「中国人の予約は50人」去年の14分の1に減少
大阪・新世界では去年の春節と状況が様変わりしたといいます。
中国人観光客に人気の飲食店では…
「串かつだるま」上山勝也 会長
「例年に比べて明らかに少ない。5分の1くらいじゃないかな。肌感覚ですけどね」
北海道美唄市ではここ数年、雪を楽しみたい外国人の観光客が多く訪れますが、春節の連休期間中に予約した中国人観光客は50人。2025年の14分の1です。
「アルペン」小水隆史 支配人
「 中国の方の見込みとしては、当初見込んだよりはかなり減っている」
終わりが見えない中国政府の渡航自粛要請。経済的な損失はどのくらいになるのでしょうか。
中国人観光客の訪日6割減 経済に逆風？
井上貴博キャスター：
18日、日本政府観光局（JNTO）が発表した「1月の訪日 中国人観光客」は約38.5万人で前の年と比べると6割の減少です。
2025年11月に中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけてから、右肩下がりの状況です。
渡航自粛の影響は旅行消費額にも及んでいるのでしょうか。
【訪日外国人の旅行消費額】
＜2024年（10-12月期）＞
全体で2兆2969億円、そのうち中国は4303億円
＜2025年（10-12月期）＞
全体額は2兆5330億円、そのうち中国は3534億円
※観光庁インバウンド消費動向調査
中国人観光客が減っているので、中国の消費額は減少しているものの、全体の消費額はむしろ増加しているのです。つまり中国依存から脱却できているともいえそうです。
一方で、SOMPOインスティチュート・プラスの小池理人 上級研究員によると「（購買単価などが去年と同じとすると）春節期間の消費額は485億円減り、GDPを0.01%押し下げることになる」といいます。