ゴンチャ ジャパン（東京都港区）のグローバルティーカフェ「ゴンチャ」が、春の定番商品「いちご杏仁」を、2月26日から期間限定で販売します。

【画像】やば…かわいすぎる！ コチラがミニチュアサイズの「いちご杏仁 キーホルダー」です！（8枚）

「いちご杏仁」は、香り豊かなイチゴと、コクのある“とろぷる食感”の杏仁豆腐がぜいたくに溶け合うトッピング。

2022年に初登場し、以降人気を集め、2025年はゴンチャの期間限定ドリンク史上、最大のヒットを記録しました。5周年を迎える今年の期間限定商品では、初登場時に使用された「阿里山ウーロンティー」がベースティーに復活。「阿里山ウーロンティー」はフルーティーで花のような香りが特長です。イチゴの酸味と、杏仁豆腐のやさしい甘みを引き立てます。

また、濃く、甘く、ほどよく酸味のある、つぶつぶ果肉の「ストロベリーソース」がまろやかな「いちご杏仁」のアクセントになっています。

ラインアップは、飲むデザートのようにリッチでコクのあるアイスミルクティー（M・Lサイズ）、ひんやりなめらかなフローズンティー「ジェラッティー」（Mサイズ）、すっきり香ばしいアイスアーモンドミルクティー（M・Lサイズ）の3種類。

価格はアイスミルクティーMサイズが670円（以下、税込み）、アイスミルクティーLサイズが760円、ジェラッティーが700円、アイスアーモンドミルクティーMサイズが720円、アイスアーモンドミルクティーLサイズが810円。トッピングの「いちご杏仁」は100円です。

さらに、「いちご杏仁」Lサイズとミニチュアサイズの「いちご杏仁 キーホルダー」がセットになった、「いちご杏仁満喫セット」（1500円）も数量限定で登場。「My Gong cha」会員限定で、「いちご杏仁」Lサイズ1杯購入につき1個（1人3セットまで）購入できます。

また、「いちご杏仁」を購入すると、オリジナルデザインのステッカー（全4種類）がランダムで1枚プレゼントされます。

加えて、「いちご杏仁」販売期間中は2つのカップを近づけるとイラストがつながり、「乾杯（＝茶ンパイ）」ができる特別なデザインの限定カップシールが登場。SNSに写真を投稿すると「ドリンクTicket」2枚が抽選で130人に当たるキャンペーンが実施されます。