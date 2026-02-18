緑黄色社会、ライブ音源『Channel Us 2025 Live at 東京体育館』配信リリース！「PLAYER 1」のライブ映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

緑黄色社会のライブ音源『Channel Us 2025 Live at 東京体育館』が2月19日に配信リリースされる。

■2025年7月5日に行われた東京体育館公演のライブ音源を収録

本作は、2025年2月にリリースした最新アルバム『Channel U』を携え全国を駆け巡ったホールツアーの集大成として、バンド結成13周年を記念し7月4・5日に東京・東京体育館で開催された公演『Channel Us 2025 at 東京体育館』Day2公演のライブ音源を収録。

同公演の映像作品は1月14日に発売されており、完全生産限定盤にはライブ音源を収録したCDが付属されていた。そしてアルバム『Channel U』のリリースから1年を迎える2月19日、CDに収録されている全27曲（メドレー含む）が配信される。

なお、緑黄色社会がライブ音源を配信リリースするのは今回が初となる。

また、2月19日18時より「PLAYER 1」のライブ映像が、緑黄色社会オフィシャルYouTubeチャンネルで公開される。

■リリース情報

2026.02.19 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Channel Us 2025 Live at 東京体育館』

