先生が最も迷惑なのは「頑張る子の足を引っ張る生徒」だった。元教師が語る、学級の士気を下げる危険な心理

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「【保護者必見】先生が迷惑だと思う生徒を本音で教えます」と題した動画を公開。元中学校教師で現在は専門学校や通信制高校で教鞭を執るすぎやま氏が、教育現場のリアリティに基づき「教師が本当に迷惑だと感じる生徒の特徴」について解説した。



すぎやま氏は冒頭、「先生は基本的に生徒と関わるのが好きで教師になった」と前置きした上で、それでも看過できない迷惑行為があると語る。1つ目に挙げたのは「暴力・暴言」だ。かつては「若気の至り」で済まされることもあったが、現在は「ダメなものはダメ。犯罪は犯罪」として警察に通報されるケースも一般的になっていると警告した。



2つ目は「授業中の私語」である。すぎやま氏は「真面目に受けたい子の学ぶ権利を奪っている」と指摘し、授業を受けない自由はあるとしても、他人の妨害をすることは許されないと強調する。3つ目には「平気でウソをつく生徒」を挙げた。宿題を出していないのに出したと言い張るなど、バレバレの嘘をつき通す行為は、いじめ事件の捏造や人間関係のトラブルを招き、教育現場を著しく混乱させると説明した。



さらに4つ目として、「グループの中で悪口を言い合ったり揉めている生徒」に言及。ターゲットを変えながら延々と続くトラブルはクラス全体を巻き込み、雰囲気を悪化させると述べた。



そして5つ目、すぎやま氏が「これが一番タチが悪い」としたのが「周りの生徒の足を引っ張る生徒」だ。頑張っている子に対して「意味なくね？」「ウザ」などと嘲笑い、士気を下げる行為である。これは「自分が上に行けないから、代わりに周りの人を自分よりも下に引きずり下ろす」という心理状態に起因しており、友人の可能性まで潰してしまうと厳しく批判した。



すぎやま氏は最後に、「学校での振る舞いは社会に出た時の予行演習でもある」と語る。テストの点数以上に、周囲とうまく折り合いをつけるコミュニケーション能力を養うことが重要であると結論付けた。