特別国会が18日、開会します。先の衆議院選挙で初当選した山形県1区選出の遠藤寛明さんが18日朝、初登院し「山形を一番に考えて頑張っていく」と意気込みを語りました。



記者「時刻は午前7時半を回った国会前です。このあと8時から門が開くということで、国会前には多くの報道陣が詰めかけています」



山形県1区選出・遠藤寛明衆院議員「おはようございます」「きょうは緊張して5時過ぎには目が覚めてしまった」





今月8日に投開票が行われた衆院選で、県1区で初当選を果たした自民の遠藤寛明さん（39）は18日、午前8時の開門に合わせて国会に初当院しました。山形県1区選出・遠藤寛明衆院議員「地元の皆さん・山形を一番に考えて頑張っていかなければいけないと改めて国会の前に立って思った。支援をしてもらった一人一人の顔と握手させてもらった温かい思いと皆さんの気持ちを今改めて思い出している」遠藤さんは国会内で議員バッジを受け取った後、議員会館にある自らの事務所に入りました。この部屋はこれまで遠藤さんの父・利明さんが使っていた場所です。山形県1区選出・遠藤寛明衆院議員「荷物も何も運べていない状態なので、少しずつ自分の荷物を運んでいきたい。少しずつこれから国会議員として始まっていくという思い」遠藤さんは18日午後開かれる特別国会の本会議に臨み、衆議院議員としての活動が始まります。