「怪我なの？」「いつ使うねん」またまた神戸デビューはお預けに…乾貴士のベンチ外に心配の声「そろそろ見たい」【ACLE】
ヴィッセル神戸は２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ最終節でジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）と敵地で対戦。日本時間21時15分のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
ジョホール戦のメンバーは下記の通り。
【スタメン】
GK 71 権田修一
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
DF 31 岩波拓也
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF ５ 郷家友太
MF 30 山内 翔
MF 35 冨永虹七
MF 43 山田海斗
MF 44 日郄光揮
FW 26 ジェアン・パトリッキ
【サブメンバー】
GK 32 ウボングリチャードマンデー
DF ４ 山川哲史
DF 41 永戸勝也
MF 18 井出遥也
MF ２ 飯野七聖
MF 38 浦 十藏
MF 52 濱粼健斗
FW 29 小松 蓮
FW 53 渡辺隼斗
13日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドの長崎戦から中３日のアウェー戦。ターンオーバーで武藤嘉紀、酒井高徳ら主力メンバーの多くは登録メンバーから外れた。ただ、ここまで公式戦３試合連続で出場機会のない今季新加入の乾貴士がベンチ外で、またしても神戸デビューはお預けに。
これにはSNS上でファンからも「乾がおらん！」「乾は？」「怪我なの？」「そろそろ見たい」「かなり強気のターンオーバー」「乾はどこ行ったんや」「帯同してないのか」「いつ使うねん」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
