藤田ニコル「殿堂入りしてる」垢抜けたいならコレ！千円以下のおすすめ愛用コスメ

藤田ニコルさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【質問返し】Instagramで募集していた質問をかなり語りながら返してみました』の動画を投稿。ファンから募集した様々な質問に回答してくれました。中には愛用品を教えてくれる場面も。

■眉マスカラ

動画内で紹介したのはこちら！

CANMAKE/コンシーラーブロウマスカラ 税込748円（公式サイトより）

しっかりとした眉毛も、ブリーチしたような仕上がりに見せてくれる眉マスカラ！

藤田さんはこちらを「殿堂入りしてるのは、キャンメイクのこの眉マスカラ」とコメントしながら、欠かせないアイテムである様子で紹介。

その仕上がりについて「存在感が消える」「ふわっとするの」と眉毛の色味を調整してくれると説明。そして視聴者にも「垢抜けたいっていう人がいるとしたら、まず眉毛」「使ってほしい」と眉毛の印象を変えることをおすすめ。

また、「結果、キャンメイクのこれが一番明るくなる」「おすすめです」と他のブランドのアイテムと比較しても優秀だと語っていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の質問にも回答！

様々なことに答えてくれていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。