【ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット】 2月17日 発売 価格：2,398円

明治はたまご型ミルクチョコレート「ツインクル」とサンリオのリトルツインスターズがコラボした「ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット」を2月17日に発売した。価格は2,398円。

「ツインクル」は1980年に発売し、1990年代にリアル平成女児からの人気を博したチョコレート菓子。カラフルな銀紙に包まれたコロンとした見た目で、振ると中に入ったキャラクターのチョコレートやハートラムネ、こんぺいとう、ミンツがシャカシャカと鳴る。食べるまで何が出てくるか分からないワクワクが今なお世代を超えて愛されている。45周年を記念して、「女の子の好きなものを詰め込んだ宝石箱」をテーマに2月3日以降商品パッケージとおまけシールのデザインを大幅にリニューアルしている。

【「ツインクル」リニューアルパッケージ】

本商品は「ツインクル」の45周年を記念した企画の一環として、サンリオの人気キャラクター・リトルツインスターズと“お星さま”同士が初コラボした限定商品。リニューアル後のツインクルと、限定デザインの3つのシールグッズがセットになっている。

シールグッズは、ホログラムシール、シール帳、そしてフレークシールや小物を入れるのにぴったりなスライダーポーチの3点セット。シール帳とスライダーポーチは手持ちの手帳に綴じられるよう穴が開いている。

「ツインクル 5粒」デザインリニューアル

【ツインクル×リトルツインスターズ お星さまのシール帳セット】

発売45周年を記念して「ツインクル 5粒」が9年ぶりにコンセプトをリニューアル。2月3日から順次店頭に登場する。パッケージの台紙デザインを変更したほか、おまけのシール形状も変更。流行中のシール交換でも楽しめるように、星型、リボン型などバリエーションを増やしただけでなく、スマホやPCの裏面などに貼っても楽しめるように四角いステッカータイプも入っている。シールの裏面には「ツインクル」のキャラクター「ツインクルちゃん」のファッションコーデポイントが描かれている。

さらに、リニューアル後の「ツインクル 5粒」を、“平成女児”文化を愛する人気インフルエンサー4名が楽しむ動画の公開も予定されている。

【新台紙デザイン＆コンセプト（全7種）】【新シールデザイン＆コーデコンセプト（全20種）】