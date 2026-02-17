就活面接で「圧倒的な差」をつける自己PRとは？超難関企業の内定者・出身者が実演する“強者の話法”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
就活系YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、動画「常松くんの就活必勝特典はプロフから」を公開。ゴールドマン・サックスや電通といった超難関企業の内定者・出身者が、実際の面接を想定したハイレベルな「自己PR」を披露した。
まず登場したのは、ゴールドマン・サックス（GS）や電通・博報堂に内定した経歴を持つ常松広太郎氏だ。彼は自身の強みを「スケールの大きさ」と定義し、慶應義塾大学野球部時代のエピソードを語り始めた。当時、バットにボールが全く当たらなかった時期でも「ロマン砲」と呼ばれ愛されていたという常松氏。「ボールには当たらないが、俺はスタメンになる」と周囲に公言し、それを裏付ける猛練習を重ねることで実際にレギュラーを掴んだ経験を披露した。ビジネスの場においても、最初は知識がなくとも「俺は上に登ってそこで大きな仕事をする」と宣言し、その言葉を現実に変えるための努力ができる人間であると、力強くアピールした。
続いて実演したのは、電通、プルデンシャル生命、俳優、起業家という多彩な経歴を持つ芦名勇舗氏。彼は自身のキャリアを簡潔に紹介した後、なぜ自分が成果を出せたのかを分析し、3つのポイントを提示した。それは「要点をいち早く理解すること」「言語化して人に伝えること」「意欲を見せること」。これらを徹底しているからこそ、短期間で高い成果を出し、企業に貢献できると論理的に説いた。
二人の実演に共通するのは、自分自身への圧倒的な自信と、未来の成果を約束する「言い切る力」だ。大きな目標を掲げ、それを実現させるプロセスを言語化して相手を納得させるプレゼン能力は、就活生のみならず、多くのビジネスパーソンにとって示唆に富む内容となっている。
まず登場したのは、ゴールドマン・サックス（GS）や電通・博報堂に内定した経歴を持つ常松広太郎氏だ。彼は自身の強みを「スケールの大きさ」と定義し、慶應義塾大学野球部時代のエピソードを語り始めた。当時、バットにボールが全く当たらなかった時期でも「ロマン砲」と呼ばれ愛されていたという常松氏。「ボールには当たらないが、俺はスタメンになる」と周囲に公言し、それを裏付ける猛練習を重ねることで実際にレギュラーを掴んだ経験を披露した。ビジネスの場においても、最初は知識がなくとも「俺は上に登ってそこで大きな仕事をする」と宣言し、その言葉を現実に変えるための努力ができる人間であると、力強くアピールした。
続いて実演したのは、電通、プルデンシャル生命、俳優、起業家という多彩な経歴を持つ芦名勇舗氏。彼は自身のキャリアを簡潔に紹介した後、なぜ自分が成果を出せたのかを分析し、3つのポイントを提示した。それは「要点をいち早く理解すること」「言語化して人に伝えること」「意欲を見せること」。これらを徹底しているからこそ、短期間で高い成果を出し、企業に貢献できると論理的に説いた。
二人の実演に共通するのは、自分自身への圧倒的な自信と、未来の成果を約束する「言い切る力」だ。大きな目標を掲げ、それを実現させるプロセスを言語化して相手を納得させるプレゼン能力は、就活生のみならず、多くのビジネスパーソンにとって示唆に富む内容となっている。
関連記事
人事のプロが教える、面接で「上位25％」に入るための意外なほどシンプルな2つの鉄則
「話し方がうまいだけでは落ちる」意外と知らない面接評価の落とし穴
就活のプロが解説「超難関企業に受かるES」の正体、合否を分けた“意外な法則”
チャンネル情報
しゅんダイアリー就活チャンネルは“リアルな就活情報”を届ける、就活領域で日本一のYouTubeメディアです。 就活に悩む学生と、社会で働くリアルな大人たちをつなぐ場所として、 企業の1日密着や模擬面接、座談会など、“ここでしか見られない”リアルな就活コンテンツを発信しています！ 運営会社：株式会社Diary