この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

就活系YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、動画「常松くんの就活必勝特典はプロフから」を公開。ゴールドマン・サックスや電通といった超難関企業の内定者・出身者が、実際の面接を想定したハイレベルな「自己PR」を披露した。



まず登場したのは、ゴールドマン・サックス（GS）や電通・博報堂に内定した経歴を持つ常松広太郎氏だ。彼は自身の強みを「スケールの大きさ」と定義し、慶應義塾大学野球部時代のエピソードを語り始めた。当時、バットにボールが全く当たらなかった時期でも「ロマン砲」と呼ばれ愛されていたという常松氏。「ボールには当たらないが、俺はスタメンになる」と周囲に公言し、それを裏付ける猛練習を重ねることで実際にレギュラーを掴んだ経験を披露した。ビジネスの場においても、最初は知識がなくとも「俺は上に登ってそこで大きな仕事をする」と宣言し、その言葉を現実に変えるための努力ができる人間であると、力強くアピールした。



続いて実演したのは、電通、プルデンシャル生命、俳優、起業家という多彩な経歴を持つ芦名勇舗氏。彼は自身のキャリアを簡潔に紹介した後、なぜ自分が成果を出せたのかを分析し、3つのポイントを提示した。それは「要点をいち早く理解すること」「言語化して人に伝えること」「意欲を見せること」。これらを徹底しているからこそ、短期間で高い成果を出し、企業に貢献できると論理的に説いた。



二人の実演に共通するのは、自分自身への圧倒的な自信と、未来の成果を約束する「言い切る力」だ。大きな目標を掲げ、それを実現させるプロセスを言語化して相手を納得させるプレゼン能力は、就活生のみならず、多くのビジネスパーソンにとって示唆に富む内容となっている。