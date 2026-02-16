Ì¸ÅçÀ»»Ò¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¤ª¿¬¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ì¸ÅçÀ»»Ò
¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2019¡×¤ÇÂç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÌ¸ÅçÀ»»Ò¡Ê¤¤ê¤·¤Þ¡¦¤»¤¤¤³¡Ë¤¬¡¢2·î16Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤9¡¦10¹çÊ»¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Ëá¤È´¤¤¤¿¥«¥é¥À¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤¹¤Ù¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¸ÅçÀ»»Ò¤ÎËá¤È´¤¤¤¿¥«¥é¥À
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¼Â¤Ï¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Û
¡½¡½¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¡¢½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¼Â¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¸Åç¡¡º£²ó¤Ï¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤Î¥¦¥ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤ª¿¬¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤¬¹õ¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Ç¡¢Æ©¤±¤¿¤ª¿¬¤¬¥¨¥Ã¥Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½»£±ÆÁ°¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡©
Ì¸Åç¡¡½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¾ï¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¸¥à¤ÇÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤ª¿¬¤ò¤×¤ê¤×¤ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ò¡©
Ì¸Åç¡¡»é¼Á¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÍÈ¤²Êª¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£
¡½¡½¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡©
Ì¸Åç¡¡¥É¥ß¥Î¥Ô¥¶¤ÎÃº²Ð¾Æ¥Á¥¥Æ¥ê¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥Êª¤Ç¡ª¡¡º£¤â²¿¤«´èÄ¥¤Ã¤¿¸å¤Ê¤É¡¢¤´Ë«ÈþÅª¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ÏL¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¬¥Þ¥ó¤·¤ÆM¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½1ËçÁ´Éô¤Ò¤È¤ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¡©
Ì¸Åç¡¡¤Ï¤¤¡ª¡¡¥Ô¥¶¤Ê¤é²¿Ëç¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¾®ÇþÊ´·Ï¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó·Ï¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ï¤â¤¦Âç¶½Ê³¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤ÀÅµ·¿Åª¤Ê»Ò¶¡Àå¤Ç¡¢¤ª¤¹¤·¤Ï¥µ¥ÓÈ´¤¤Ç¤¹......¡£²ó¤é¤Ê¤¤¤ª¤¹¤·¤À¤È¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢²óÅ¾¤º¤·¤Ð¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°Õ³°¤Ç¤¹¤Í¡£¹âµé¤¹¤·Å¹¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¤«°û¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡£
Ì¸Åç¡¡¤³¤¦¸«¤¨¤Æ»ä¡¢ËÜÅö¤Ë¸ý¤Û¤É¤Ë¤â¤Ê¤¯¤Æ......¡£¤ª¼ò¤¬¤Û¤È¤ó¤É°û¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ë1´Ì¤Ç¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Û¤É¡£
¡½¡½¤¤ì¤¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó·Ï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ì¸Åç¡¡¤è¤¯¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï²È¤«¤é¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Ê¤¤¥ª¥¿¥¯¤Ç......¡£¾®¤µ¤¤º¢¡¢Éã¿Æ¤¬¼ý½¸ÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Î¥Ï¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½éÂå¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤«¤é¥á¥¬¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¥ì¥È¥í¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¤ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ØËâË¡¤Î¾¯½÷¥·¥ë¥¡¼¥ê¥Ã¥×¡Ù¡£¤¢¤È¤Ï¡ØËÒ¾ìÊª¸ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼64¤È¥×¥ì¥¹¥Æ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤âYouTube¤Ç¥²¡¼¥à¼Â¶·¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ï¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²Î¼ê¡õ¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ÍÑ¤Î¸ø¼°X¤â¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ì¸Åç¡¡¤â¤È¤â¤ÈÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÍÜÀ®½ê¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥×¥ì¤â¥³¥ß¥±¤Ê¤É¤ÇÄê´üÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²»¥²¡¼¤Î¡ØKONAMI Beatmania¶ DX¡Ù¡ØKONAMI SOUND VOLTEX¡Ù¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥²¡¼¥à¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯8³°ÅÁ¡Ù¤ËÀ»»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ä·¤Ó¾å¤¬¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Î½»¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½»£±Æ¤ÎÏÃ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÏª½ÐÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¸Åç¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âç»ö¤Ê½ê¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤ì¤¤¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÇÂçËþÂ¤Ç¤¹¡£¤ª¿¬¤Ï´èÄ¥¤Ã¤ÆÃÃ¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10¼þÇ¯¡£
Ì¸Åç¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î»Å»ö¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½º£¸å¤É¤ó¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ì¸Åç¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¶¥±Ë¿åÃå¹¥¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¶¥±Ë¿åÃå¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡£¤¢¤È¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤¢¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤·¤¿¤¤¡£¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç......¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥¨¥í¥¹¤Î½÷²¦¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ËÒÌî¹á»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÎëÌÚ¥±¥¤¥³
¡üÌ¸ÅçÀ»»Ò¡Ê¤¤ê¤·¤Þ¡¦¤»¤¤¤³¡Ë¡¡
1991Ç¯12·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹165cm¡¡B86 W60 H88¡¡
¡û2015Ç¯¤«¤é¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2019¡×Âç¾Þ¡¢¡Ö¥ß¥¹FLASH2021¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£¥²¡¼¥à¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯8³°ÅÁ¡Ù¤ËÀ»»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØDECADE¡Ù¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡ª¡¡
¸ø¼°X¡Ú@renna1208¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@seiko_kirishima¡Û¡¡
Ì¸ÅçÀ»»Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¡Ù¡¡»£±Æ¡¿À¾Ûê¾´¿Î¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¼ÄÍ§°ì¡¡»£±Æ¡¿À¾Ûê¾´¿Î