µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¿Íµ¤¡ª¥«¥×¥»¥ë¼°¼«ÈÎµ¡¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×¡¢ÀõÁð¥¨¥ê¥¢50²Õ½ê¤ËÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼Ò Cool Japan TV ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¼°¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡Ö±ïµ¯¶Ì - FORTUNE CAPSULE JAPAN¡×¤ÎÅ¸³«¤ò2025Ç¯4·î¤è¤ê³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¡¢ÂæÅì¶è¡¦ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Î50²Õ½ê¤ËÀßÃÖ¡£¹ñºÝ´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÀõÁð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¡¢ÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×
¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×¤Ï¡¢¾·¤Ç¤ä¤À¤ë¤Þ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ïµ¯Êª¤ò¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¡Ê500±ß¡Ë¤Î¥«¥×¥»¥ë¼°¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¸À¸ì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Ä¾´¶Åª¤ÊÂÎ¸³Àß·×¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£´Ñ¸÷¤Î¹ç´Ö¤Ëµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤äSNSÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¢£ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ÈÍøÍÑ¤ÎÍÍ»Ò
ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤ä´Ñ¸÷Æ°Àþ¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ê¤É¡¢50²Õ½ê¤ÎµòÅÀ¤Ë¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢Å´À½¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥·¥ó¡£³¹Êâ¤¤ÎÅÓÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢´Ñ¸÷¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ¸³¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀßÃÖÀè¤«¤é¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¤ò»ß¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡¢Å¹ÊÞÁ°¤Ç¤ÎÂÚÎ±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢´Ñ¸÷µÒ¤È¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ÈÆÃÄ§
¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×¤Ï¡¢ÀßÃÖÂ¦¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤¿·Á¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡¦¥«¥×¥»¥ë¼°¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÏÌµ½þÂß½Ð
¡¦ÀßÃÖÅ¹¤Ï½é´üÈñÍÑ¡¦»ÅÆþÈñ¡¦°Ý»ýÈñ¤¬ÉÔÍ×
¡¦ÀßÃÖÅ¹¤ÏÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò¼ý±×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë°ÑÂ÷ÈÎÇäÊý¼°
¡¦Ìó30cm »ÍÊý¤Î¾®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
¡¦¸À¸ì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤áË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¢£´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¸½¾ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö±ïµ¯¶Ì - FORTUNE CAPSULE JAPAN¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ç´Ñ¸÷»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ Cool Japan TV ¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔ¤è¤êÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ÖÅìµþ´Ñ¸÷°ÆÆâÁë¸ý¡×¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÈÆü¾ïÅª¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Î³¹Êâ¤¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ´ë²è³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§ÂÎ¸³¤È¾ðÊó¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö³¹Êâ¤¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ø
º£¸å¤Ï¡¢Cool Japan TV ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂ¿¸À¸ì¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖASAKUSA LOVER¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¤òãþÂÎ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³¤È´Ñ¸÷¾ðÊó¤ò¤Ä¤Ê¤°Å¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆÃÅµ¤ÎÄó¶¡¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î´Ñ¸÷¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö³¹Êâ¤¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£ÀßÃÖÅ¹Êç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ºß¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¾¦Å¹³¹¡¢°û¿©Å¹¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¾ì½ê¤òÃæ¿´¤ËÀßÃÖÅ¹¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤³¤È¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.fortunecapsule.com
¢£¡Ö±ïµ¯¶Ì - FORTUNE CAPSULE JAPAN¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ø⾃Á³¤Î¤Á¤«¤é¡ß⾃⼰²óÉü⼒¡á¡ÖÈþ³è¡×¡Ù¤òÂÎ´¶¡ª¡ÖÈþ³è¥«¥Õ¥§ 2026 at Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡×¥×¥ì¥¹»öÁ°ÂÎ¸³
¡¦¤È¤í¤±¤ëµ¨Àá¤ò¡¢¾¤¤·¤¢¤¬¤ì¡ª¤¹¤²È¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Á¡¼¥ºµíÐ§¡×¡Ö¤ª¤ó¤¿¤Þ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Á¡¼¥ºµíÐ§¡×
¡¦NEO°¤ÇÈÍÙ¤ê½¸ÃÄ¡ÖÕïÁ¥¡×¡¢³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©90¼þÇ¯»ö¶È¤È¤·¤Æ¹ñÎ©·à¾ì¡¦ºÇÂçµé¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤ò½ä¤ëÃæÊÆ6¥ö¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö
¡¦Éý40cm¡ª¶¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤âÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤ëÌÚÀ½¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ
¡¦¹â²ÐÎÏ¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÈÌµ±ì¥°¥ê¥ë¤ÎÆóÅáÎ®¡ª¡ÖLOGOS Ìµ±ì ¥á¥·ÃÈË¼¥°¥ê¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤Ç²ÐÎÏÈ´·²¡Ë¡×
¢£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×
¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×¤Ï¡¢¾·¤Ç¤ä¤À¤ë¤Þ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ïµ¯Êª¤ò¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¡Ê500±ß¡Ë¤Î¥«¥×¥»¥ë¼°¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¸À¸ì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤Ä¾´¶Åª¤ÊÂÎ¸³Àß·×¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£´Ñ¸÷¤Î¹ç´Ö¤Ëµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤äSNSÅê¹Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤ä´Ñ¸÷Æ°Àþ¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ê¤É¡¢50²Õ½ê¤ÎµòÅÀ¤Ë¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢Å´À½¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥·¥ó¡£³¹Êâ¤¤ÎÅÓÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢´Ñ¸÷¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯ÂÎ¸³¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀßÃÖÀè¤«¤é¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¤ò»ß¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¡¢Å¹ÊÞÁ°¤Ç¤ÎÂÚÎ±¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢´Ñ¸÷µÒ¤È¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ÈÆÃÄ§
¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×¤Ï¡¢ÀßÃÖÂ¦¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤¿·Á¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡¦¥«¥×¥»¥ë¼°¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÏÌµ½þÂß½Ð
¡¦ÀßÃÖÅ¹¤Ï½é´üÈñÍÑ¡¦»ÅÆþÈñ¡¦°Ý»ýÈñ¤¬ÉÔÍ×
¡¦ÀßÃÖÅ¹¤ÏÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò¼ý±×¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë°ÑÂ÷ÈÎÇäÊý¼°
¡¦Ìó30cm »ÍÊý¤Î¾®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
¡¦¸À¸ì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤áË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¢£´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¸½¾ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ö±ïµ¯¶Ì - FORTUNE CAPSULE JAPAN¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ç´Ñ¸÷»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ Cool Japan TV ¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔ¤è¤êÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ÖÅìµþ´Ñ¸÷°ÆÆâÁë¸ý¡×¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÈÆü¾ïÅª¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Î³¹Êâ¤¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ´ë²è³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§ÂÎ¸³¤È¾ðÊó¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö³¹Êâ¤¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Ø
º£¸å¤Ï¡¢Cool Japan TV ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂ¿¸À¸ì¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖASAKUSA LOVER¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿´Ñ¸÷¥Þ¥Ã¥×¤òãþÂÎ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³¤È´Ñ¸÷¾ðÊó¤ò¤Ä¤Ê¤°Å¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¶áÎÙÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆÃÅµ¤ÎÄó¶¡¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î´Ñ¸÷¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö³¹Êâ¤¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£ÀßÃÖÅ¹Êç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ºß¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¾¦Å¹³¹¡¢°û¿©Å¹¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¾ì½ê¤òÃæ¿´¤ËÀßÃÖÅ¹¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤³¤È¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.fortunecapsule.com
¢£¡Ö±ïµ¯¶Ì - FORTUNE CAPSULE JAPAN¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ø⾃Á³¤Î¤Á¤«¤é¡ß⾃⼰²óÉü⼒¡á¡ÖÈþ³è¡×¡Ù¤òÂÎ´¶¡ª¡ÖÈþ³è¥«¥Õ¥§ 2026 at Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÆüÈæÃ«¡×¥×¥ì¥¹»öÁ°ÂÎ¸³
¡¦¤È¤í¤±¤ëµ¨Àá¤ò¡¢¾¤¤·¤¢¤¬¤ì¡ª¤¹¤²È¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Á¡¼¥ºµíÐ§¡×¡Ö¤ª¤ó¤¿¤Þ¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Á¡¼¥ºµíÐ§¡×
¡¦NEO°¤ÇÈÍÙ¤ê½¸ÃÄ¡ÖÕïÁ¥¡×¡¢³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©90¼þÇ¯»ö¶È¤È¤·¤Æ¹ñÎ©·à¾ì¡¦ºÇÂçµé¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤ò½ä¤ëÃæÊÆ6¥ö¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö
¡¦Éý40cm¡ª¶¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤âÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤ëÌÚÀ½¥â¥Ë¥¿¡¼Âæ
¡¦¹â²ÐÎÏ¥¹¥È¡¼¥Ö¤ÈÌµ±ì¥°¥ê¥ë¤ÎÆóÅáÎ®¡ª¡ÖLOGOS Ìµ±ì ¥á¥·ÃÈË¼¥°¥ê¥ë¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤Ç²ÐÎÏÈ´·²¡Ë¡×