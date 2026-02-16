»ÍÀî¤ÎÄêÈÖ²ÈÄíÎÁÍý¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ú»ÍÀî²óÆéÆù¡Û
Ãæ¹ñ¡¦»ÍÀî¾Ê½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¥ä¥ó¥Á¥ã¥ó¡ÊÍÌ¾®Þä¡Ë¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢ËÜ³ÊÃæ²ÚÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¡£10Ç¯°Ê¾å¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò·Ð¤Æ³ÎÎ©¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥í¤È¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¢¿È¶á¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤ä¿©ºà¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°å¿©Æ±¸»¡×¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃÎ·Ã¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ²ÚÎÁÍý¡£¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤È±ü¿¼¤µ¤ò²ÈÄí¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥ä¥ó¥Á¥ã¥ó¡ÊÍÌ¾®Þä¡ËÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤ª²È¤ÇÀäÉÊÃæ²Ú ¿È¶á¤Ê¿©ºà¤ÇËÜ¾ì¤ÎÌ£¤òºî¤ë¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÍÀî¤ÎÄêÈÖ²ÈÄíÎÁÍý¡£²¼¤æ¤Ç¤·¤¿ÆÚÆù¤òÆ¦ÈÄ¾ß¡¢Æ¦豉¤Ç¹á¤ê¤è¤¯ßÖ¤á¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤È²ÖÜ¥¤Î¤·¤Ó¤ì¤ò¸ú¤«¤»¤¿ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î²óÆéÆù¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ÍÀî¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î²ê¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù ¡Ä 200g
¥Ô¡¼¥Þ¥ó ¡Ä 2¸Ä
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î²ê ¡Ä Ìó150g
A ¼ò ¡Ä Âç¤µ¤¸1
¡¡¤·¤ç¤¦¤¬¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë ¡Ä 2Ëç
Æ¦ÈÄ¾ß ¡Ä Âç¤µ¤¸1
Æ¦豉 ¡Ä 10Î³
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤Ä¤Ö¤¹¡Ë ¡Ä 2ÊÒ
¤·¤ç¤¦¤¬¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë ¡Ä 1Ëç
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Ç¡Ë ¡Ä ¾®¤µ¤¸1
º½Åü ¡Ä ¾®¤µ¤¸1/2
²ÖÜ¥ ¡Ä ¾®¤µ¤¸1
¥µ¥é¥ÀÌý ¡Ä Âç¤µ¤¸2
ºî¤êÊý
1 ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î²ê¤Ï3 ¡Á 4cm¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Ø¥¿¤È¼ï¤ò¼è¤ê¡¢¤Ò¤È¸ýÂç¤Ë¼ê¤Ç¤Á¤®¤ë¤«ÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
2 Æé¤ËÅò¤òÊ¨¤«¤·¤ÆA¤òÆþ¤ì¡¢ÆÚÆù¤ò²Ã¤¨¤Æ3Ê¬¤Û¤É¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤æ¤Ç¡¢¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£
3 ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î²ê¤ò3 ¡Á 4Ê¬ßÖ¤á¤Æ¼è¤ê½Ð¤¹¡£
4 Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë»Ä¤ê¤Î¥µ¥é¥ÀÌý¤ò²Ã¤¨¡¢2¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡ÊÆù¤Î»é¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤éOK¡Ë¡£
5 ÆÚÆù¤òÃ¼¤Ë´ó¤»¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢Æ¦豉¤ò²Ã¤¨¡¢Ìý¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤Æ¹á¤ê¤ò½Ð¤·¡¢ÆÚÆù¤Èº®¤¼¤ë¡£
6 3¤òÌá¤·Æþ¤ì¤ÆÁ´ÂÎ¤òßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¡¢Ì£¤È¿§¤òÄ´¤¨¤ë¡£º½Åü¤È²ÖÜ¥¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
ËÜ¾ì¤Î²óÆéÆù¤È¤Ï
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢²óÆéÆù¤Î¡Ö²ó¡×¤È¤¤¤¦»ú¤Ë¤Ï¡ÖÌá¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÅÙÆÚÆù¤ò¤æ¤Ç¤Æ²Ð¤òÄÌ¤·¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓÆé¤ËÌá¤·¤ÆßÖ¤á¤ëÄ´ÍýË¡¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾ì»ÍÀî¤Î²óÆéÆù¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÍÕ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î²ê¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ê¤É¡¢¿åÊ¬¤Î¾¯¤Ê¤¤ÌîºÚ¤òÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â¡£¤â¤·¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÍÕ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥ì¥·¥ÔÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·×ÎÌÃ±°Ì¤ÏÂç¤µ¤¸1¡á15ml¡¢¾®¤µ¤¸1¡á5ml¡¢1¥«¥Ã¥×¡á200ml¡¢1¹ç¡á180ml¡¢
¤Ò¤È¤Ä¤«¤ß¡áÊÒ¼ê¤Ç·Ú¤¯°®¤ëÎÌ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡á¿Æ»Ø¡¢¿Íº¹¤·»Ø¡¢Ãæ»Ø¤Î3ËÜ¤Ç·Ú¤¯¤Ä¤Þ¤àÎÌ¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥ä¥ó¥Á¥ã¥ó¡ÊÍÌ¾®Þä¡Ë
Ãæ¹ñ»ÍÀî¾Ê½Ð¿È¡£2011Ç¯¸ò´¹Î±³Ø¤ÇÍèÆü¡¢°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¤ò½¤Î»¡£17Ç¯¤«¤éÃæ¹ñ¤ÎSNS¤ÇÆüËÜ¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÃ´Åö¡£19Ç¯¤«¤éYouTube¤ÇÆüËÜ¸þ¤±¤ËÃæ¹ñ¸ì¤äÃæ¹ñÊ¸²½¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¡£Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤ÈYouTube¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È·×35Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NHK¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÃæ¹ñ¸ì¡Ù¡ØÃæ¹ñ¸ì¡ª¥Ê¥Ó¡Ù¤Ê¤É¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£Åìµþ¡¦¹â±ß»û¤ËÅ¹ÊÞ¡Ö¥ä¥ó¥Á¥ã¥óËãíåÅò¡×¤â¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø33ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ÈÊ¸²½¤¬´Ý¤ï¤«¤ê¡ª¡¡Ãæ¹ñÂçÎ¦ÂçÁ´¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¡£
Ãø¡á¥ä¥ó¥Á¥ã¥ó¡ÊÍÌ¾®Þä¡Ë¡¿¡Ø¤ª²È¤ÇÀäÉÊÃæ²Ú ¿È¶á¤Ê¿©ºà¤ÇËÜ¾ì¤ÎÌ£¤òºî¤ë¡Ù