ÌÀÆü16ÆüÌë¡Á17ÆüÌÀ¤±Êý¤Î´ØÅì¹Ã¿®¤ÏÀã¤ä±«¡¡¼¡¤Î½µËö¤âµ¤²¹¾å¾º¡¡²ÖÊ´Áý²Ã¤ËÃí°Õ
¤³¤ÎÀè¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü16ÆüÌë¤«¤é17ÆüÌÀ¤±Êý¤Î´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤ÏÀã¤ä±«¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤Ë¤è¤ëÏ©ÌÌ°²½¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¡¤Î½µËö¤â¡¢µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌÁý²Ã¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü16ÆüÌë¡Á17ÆüÌÀ¤±Êý¡¡´ØÅì¹Ã¿®¤ÇÀã¤ä±«¡¡»³±è¤¤¤ÇÀÑÀã¤Î¤ª¤½¤ì
ÌÀÆü16Æü¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÅìËÌ¤äËÌÎ¦¤Ç¤âÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áµ¦¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ä»³±¢¤â¡¢±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤ÈÀÅ²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü16ÆüÌë¤«¤é17ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤ÇÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÑÀã¤äÅà·ë¤Ë¤è¤ëÏ©ÌÌ°²½¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¡¢±«¤ËÀã¤¬¸ò¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÑ¤â¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
18Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡ÁËÌÎ¦¤Ç¹¤¯Àã¤ä±«
18Æü(¿å)¤Ï¡¢ËÌÆüËÜÉÕ¶á¤òÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌÎ¦¤«¤é»³±¢¤â±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
19Æü(ÌÚ)¤«¤é20Æü(¶â)¡¢ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌÆüËÜ¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
21Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¾¯±«·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤Àá¿å¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
22Æü¡¡ÃÈµ¤Î®Æþ¤Çµ¤²¹¾å¾º
22Æü(Æü)º¢¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬ËÌ³¤Æ»¤ÎËÌ¤ò¿Ê¤ß¡¢Á°Àþ¤¬ËÌÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆî´ß¤Ë¤Î¤Ó¤ëÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçºå¤Ç¤Ï°ì»þ¡¢±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤ÈÊ¡²¬¤Ç19¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÂçºå¤Ç18¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£µ¨ÀáÀè¼è¤ê¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢À²¤ì¤ëÆü¤äµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ëÆü¤Ï¡¢ÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤È¤Ï?
²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¾ò·ï¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¡ÖÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¡×
¥¹¥®¤ÎÍº²Ö¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È²Ö¤¬³«¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¹â¤¤Æü¤Ï¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¡Ö¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¡×
¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¡¢²ÖÊ´¤¬¼¾µ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ½Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÈô¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¿¹ÎÓ¤«¤é¤â²ÖÊ´¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ ¡Ö±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤äµ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¡×
±«¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢±«¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤È¡¢¤½¤ÎÆü¤ËÈô»¶¤¹¤ëÊ¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±«¤ÇÃÏÌÌ¤ËÍî¤Á¤¿²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤¬2¡Á3ÆüÂ³¤¤¤¿¸å¤â²ÖÊ´¤¬¤è¤êÂ¿¤¯Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢²ÖÊ´¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¾åÅÄ,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Êè,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Ë¡Í×,
°ÖÎîº×,
³¤