音楽グループ「BLACKPINK」のリサさんが2月15日までにインスタグラムを更新。スノーボードを楽しんでいるオフショットを公開し、話題となっている。



【写真】利用客に混じりカツカレーを食べるBLACKPINKリサ

リサさんは「Now accepting applications for instructor」（直訳・インストラクターの募集を開始しました）と投稿し、複数の写真をアップ。



黄色のスキーウェアでポーズを取る姿や、実際に板の上に立つ様子などを公開した。レストランでは他の利用客に混じり、カツカレーやノンアルコールレモンサワーを楽しむ姿も。



看板に「HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT 白馬岩岳マウンテンリゾート」とあることから、長野県白馬村にあるスキー場でプライベートを満喫した様子がうかがえる。



SNSでは「スキー場でリサに会える世界線に私も行きたい！」「日本！？」「日本かな？」「まさかリサが白馬にいるなんて」「会いたかったぁー」「スキーウェア似合ってる」「スキー場のカレーおいしいよね」などのコメントがあった。