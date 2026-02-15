大谷翔平選手が英語の通訳について記者らを笑わせました。

2018年にエンゼルスでメジャーに挑戦してから9年目のシーズンを迎える大谷選手。いままでもインタビューの際には英語での質問に理解を示す場面が幾度も見受けられました。さらにナ・リーグMVPを獲得し、晩さん会に出席した際は英語ので長文スピーチを行っています。

この日も「ようやく通常のオフシーズンを過ごす事が出来たので、短かったのは良い事ではあるので、その短い間の中で、良い準備が出来たのかなと思います」とコメントした際に記者からの「なんで？」の質問に「You know what I mean(意味わかるでしょう)」とワールドシリーズ優勝で最後まで戦ったことで短くなったオフであることを粋な表現で伝えます。