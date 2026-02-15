¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûmilet¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãRay of Water¡ä´°¿ë¡£¸Þ´¶¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
milet¤¬2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¡¦14Æü(ÅÚ)¤Î2Æü´Ö¡¢3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¡ãRay of Water¡ä¤ò³«ºÅ¡£´ÑµÒ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¤òÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡ØRay of Water¡Ù¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÆÃÀ¤ò¡Ö¿å¡×¤ËÎã¤¨¤ëmilet¤¬¡¢¡È¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ë¿Í¤Ë´õË¾¤Î¸÷¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤òÆ³Æþ¡£¸÷¤È¿å¤¬¸òºø¤¹¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬»ë³ÐÅª¤Ë¤âÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ÈË×Æþ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢milet»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹±é½Ð¤âÈäÏª¡£²ÎÀ¼¤È¿ÈÂÎÉ½¸½¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿´¶¾ð¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢milet¤ÎÉ½¸½À¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î13Æü(¶â)¸ø±é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯½©¤«¤éÁ´¹ñ17ÅÔ»Ô¡¢19¸ø±é¤ò½ä¤ëÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜ¸ø±é¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖThe Story of Us¡×¤Ï¡¢¸½ºßÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¤Ç¡¢3·î4Æü(¿å)¤ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²»³ÚÀ¡¦É½¸½ÎÏ¤È¤â¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëmilet¤Î¡È¸½ºßÃÏ¡É¤È¡È¤½¤ÎÀè¡É¤ò¡¢Á´¿È¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
LED¤Ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¯¡¢Äã¤¯½Å¤¿¤¤¸ÝÆ°²»¡£²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¤½¤Î²»¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿¼³¤¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¿´Çï¤Î¤è¤¦¤À¡£¸ÝÆ°¤¬¼¡Âè¤ËÂç¤¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÂ®¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢´ÑµÒ¤Î¹âÍÈ´¶¤â³Î¼Â¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤È¤È¤â¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢milet¡£Èþ¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î°áÁõ¤Ë¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¢¥Ø¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿¼¤¤³¤¤ÎÄì¤«¤é¸½¤ì¤¿½÷¿À¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹Ò³¤Á°Ìë¡×¡£¤³¤ÎÌë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡ÈÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤Ê°Õ»Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£¿¼³¤¤Ç¸÷¤òÃµ¤·¡¢×Ç×Ó¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤à--¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢¶¯¤¯¶»¤Ë»Ä¤ëËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡ÖShed a light¡×¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¥Õ¥é¥¤¥ó¥°V¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿ÀµÌÌ¤ò¸«¿ø¤¨¤ëmilet¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Å·°æ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ëLED¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¸÷¤ÎÎ³¤È³Ú¶Ê¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤É¤³¤«²¹¤«¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ìë¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÉðÆ»´Û¡¢º£Æü¤Ï¤è¤í¤·¤¯¡×¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤ò¶´¤ß¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¥¹¥È¥é¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖNobody knows¡×¡£¡È¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡É--Ì¤Íè¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËþ¤Á¤¿°ì¶Ê¤À¡£
Ì¤È¯É½¶Ê¡Ö³¤¸¶¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¡¢¡Ô¤µ¤¢¹Ô¤³¤¦ ÌëÌÀ¤±¤òÂÔ¤¿¤º ±ó¤¯ ¸÷¤Îº¹¤¹Êý¤Ø¡Õ¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡£²ÎÀ¼¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍÉ¤ì¤ëLED±ÇÁü¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±ü¹Ô¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖFly High¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¿®¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¡¢¡È°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦ÀÅ¤«¤Ê·è°Õ¤¬²ñ¾ì¤Ë¹¤¬¤ë¡£Ì¤Íè¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë--¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢Á´¿È¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Â³¤¯¡ÖLoved By You¡×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢Í¼¾Æ¤±¶õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤¤±ÇÁü¤ÎÃæ¡¢À¼¤ÎÍÉ¤ì¤äÂ©¸¯¤¤¤¬´¶¾ð¤òÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤ê¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤¬¡¢¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê¶á¤¯¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖI still¡×¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹õ¤¤¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤ä¤µ¤·¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤ò·Ð¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿milet¤Ï¡¢¿å¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁõ¤¤¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÖGREEN LIGHTS¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎLED¤¬¸ÝÆ°¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢Æ°¤·¡¢²»¤ÎÇÈ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¥é¥¹¥È¡¢milet¤Î¿¤Ð¤·¤¿¼ê¤¬¸÷¤òÄÏ¤ó¤À¤½¤Î½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Î»ëÀþ¤Ï¤µ¤é¤Ëmilet¤ØÃí¤®¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
½Å¸ü¤ÊSE¤ò·Ð¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖSwamp¡×¡£¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£milet»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¶¦±é¤Ï¡¢²Î¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¡Èmilet¤Î¾Â¡É¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
Â³¤¯¡ÖWaterproof¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¿ÈÂÎ¤òÂç¤¤¯»È¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£À¼¤Î¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢»þ¤ËÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢É½¸½¤¬²ÎÀ¼¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖHELL CLUB¡×¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¡ÈÀ¹¤ê¾å¤²¡É¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£¥í¥Ã¥¯¤Ê¥®¥¿¡¼¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ°¤¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢´ÑµÒ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¡Öcheckmate¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥¹¥Ü¡¼¥É¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤¬³Ú¶Ê¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡£
²ñ¾ì¤¬¿å²»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏProver¡Áinside you¡×¡£ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¤½¤ÎÀ¼¤Ï¡¢ÉðÆ»´Û¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¡£
ÆüÂØ¤ï¤ê¶Ê¤Ç¤Ï¡¢13Æü¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Í¥ª¥ó¡×¡¢14Æü¤Ï¡ÖDecember¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Ä¾ð½ï¤È¸ÉÆÈ¡¢¤½¤·¤Æ´õË¾¤¬¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯À÷¤ßÅÏ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢milet¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´ÑµÒ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È»ëÀþ¤ò¸ò¤ï¤¹¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¡¢²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖAnytime Anywhere¡×¡£3·î4Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ºîÉÊ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡¢Ì¤È¯É½¤Î¥Ô¥¢¥Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£Á¡ºÙ¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤Ë¡¢¥°¥í¥Ã¥±¥ó¤ÎÀ¡¤ó¤À²»¿§¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤Ë¿´¤Î±ü¤Ø¤ÈÀ÷¤ßÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
º½Çù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£¡ÖGoddess¡×¤Ç¤Ï¡¢²»¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿ÀÅëí¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¡¢ºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÈÆ°¤¤Ç³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
Â³¤¯¡ÖBluer¡×¤Ç¤Ï¡¢³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò»×¤ï¤»¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÍçÂ¤ÇÉñ¤¦milet¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿å¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¼ê¤«¤é²¼¼ê¤Ø¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤¬¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÔÂç¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢»ë³Ð¤È´¶¾ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é´ÑµÒ¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë ¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¶¯¤¯µ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿MC¤Î¤¢¤È¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡ÙÂè2´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖThe Story of Us¡×¡£ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢´¶¾ð¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¤¹¤¹¤êµã¤¯À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£²ÖÈª¤ò»×¤ï¤»¤ë±é½Ð¤È¡¢¥é¥¹¥È¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ë²Ö¤Ó¤é¤ÎÆÃ¸ú¤È±ÇÁü¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¡¢milet¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£1¶ÊÌÜ¤Ï¡Öus¡×¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¦milet¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¼«Á³¤È¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÉðÆ»´Û¤ÏºÆ¤Ó°ìÂÎ´¶¤¬Êñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë2¶ÊÌÜ¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¡¢13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡ÖTime Is On Our Side¡×¡¢14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡ÖFine Line¡×¤òÈäÏª¡£²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç±þ¤¨¡¢Ç®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
13Æü(¶â)¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯½©¤«¤éÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖAgain and Again¡×¡£ºÃÀÞ¤äÌÂ¤¤¤ò²¿ÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Î´¶¾ð¤ò¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¤³¤Î¶Ê¤òºÇ¸å¤ËÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡¢milet¼«¿È¤¬¤³¤ÎÀè¤Î¸÷¤Ø¸þ¤«¤¦³Î¤«¤Ê°Õ»ÖÉ½¼¨¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢³¤¤«¤é¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëLED±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î±ÇÁü±é½Ð¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤Ï±ß´Ä¤òÉÁ¤¯¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡ØRay of Water¡Ù¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¿å¤È¸÷¤Î±é½Ð¡£¸¸ÁÛÅª¤Ç¿ÀÈëÅª¤Ê¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢³Î¤«¤Ê¡È´õË¾¤Î¸÷¡É¤¬¸«¤¨¤¿Ìë¤À¤Ã¤¿¡£
