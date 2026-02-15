この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

PIO探偵事務所が「【浮気調査】耐えがたい痴態！偽りの副業｜PIO探偵事務所」と題した動画を公開。夫のスマートフォンに届いた「インナー忘れてる笑」という不審なメッセージをきっかけに浮気調査を依頼した妻が、夫の巧妙な嘘と裏切り行為を知り、怒りをあらわにする様子が収められている。



調査を依頼したのは、40歳の会社員の女性。ある日、夫と一緒に動画を見ていた際、夫のスマホに「インナー忘れてるよ笑 洗っておくよ」というメッセージが届いたという。夫は「大学の同期だ」と説明したが、最近、夫が「副業セミナーのオフ会」と称して出かけることが増えていたため、妻は言い分に違和感を抱き、調査を依頼した。



調査1日目、対象者である夫は自宅を出ると電車でオフィス街へ向かい、一軒のカフェに入店。約5時間もの間カフェで過ごした後、店を出て住宅街にあるアパートの一室へと入っていった。翌日、探偵が同じアパートを張り込んでいると、夫は20代とみられる若い女性と腕を組んで出てきた。二人は親密な様子でスーパーで買い物を済ませると、再びアパートへ戻っていった。



後日、探偵から調査報告を受けた依頼者は、夫と若い女性が腕を組む写真を見て愕然。「信じられない」「頭おかしいんじゃないの」と怒りをあらわにした。探偵によると、夫は週に1～2回の頻度でこのアパートを訪れていたという。



動画の最後には、5ヶ月後の後日談も明かされた。依頼者が証拠を突きつけると、夫は半年以上にわたり不倫関係にあったことを白状。相手は副業セミナーで知り合った20代の独身女性だったという。依頼者は離婚を決意し、夫と相手女性の両者に慰謝料を請求していることを報告した。些細なメッセージから始まった疑念が、夫婦関係を終わらせる衝撃の事実を暴き出す結果となった。