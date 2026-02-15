レアル・マドリードが4発快勝で暫定首位に浮上！ 久保不在のソシエダはマタラッツォ新体制下で初黒星
ラ・リーガ第24節が14日に行われ、レアル・マドリードとレアル・ソシエダが対戦した。
ホームのレアル・マドリードは、前節終了時点で首位バルセロナと勝ち点差「1」の2位に位置しており、首位追撃へ勝ち点「3」を獲得したいところだった。対するアウェイのレアル・ソシエダは、ここ11戦で無敗と好調を維持。来季の欧州カップ戦出場権確保へ、勝ち点を積み重ねることはできるか。
なお、レアル・ソシエダの久保建英とBチームの喜多壱也はベンチ外となった。
試合は、レアル・マドリードが5分にスコアを動かす。トレント・アレクサンダーアーノルドが右サイドからアーリー気味のクロスを送ると、ゴンサロ・ガルシアがダイレクトでゴールに流し込んだ。
序盤から1点ビハインドを背負ったレアル・ソシエダは21分、ヤンヘル・エレーラがボックス内で倒されてPKを獲得。これをミケル・オヤルサバルが沈め、同点とした。
ところが25分、今度はレアル・マドリードがPKを獲得し、ヴィニシウス・ジュニオールがこれを決めて再びリードする。さらにレアル・マドリードは31分、アルバロ・カレーラスからのパスをボックス手前で受けたフェデリコ・バルベルデがミドルシュートをゴール右上に突き刺し、リードを2点に広げた。
後半に入ってすぐの48分、ヴィニシウスがボックス内で倒されてレアル・マドリードが再びPKを獲得。このPKをヴィニシウスが自ら決め、リードを3点に広げた。
対するレアル・ソシエダは何度かシュートまで持ち込む場面を作ったものの、ゴールを決めきることができない。結局、スコアが動かないまま試合は終了し、レアル・マドリードが4−1でレアル・ソシエダに勝利し、暫定首位に浮上した。レアル・ソシエダはペッレグリーノ・マタラッツォ新体制での初黒星を喫することとなった。
レアル・マドリードは17日、チャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・プレーオフで敵地にてベンフィカ（ポルトガル）とのファーストレグを戦う。一方のレアル・ソシエダは、21日に行われる次節でホームにオビエドを迎える。
【スコア】
レアル・マドリード 4−1 レアル・ソシエダ
【得点者】
1−0 5分 ゴンサロ・ガルシア（レアル・マドリード）
1−1 21分 ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）
2−1 25分 ヴィニシウス・ジュニオール（PK／レアル・マドリード）
3−1 31分 フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード）
4−1 48分 ヴィニシウス・ジュニオール（PK／レアル・マドリード）
ホームのレアル・マドリードは、前節終了時点で首位バルセロナと勝ち点差「1」の2位に位置しており、首位追撃へ勝ち点「3」を獲得したいところだった。対するアウェイのレアル・ソシエダは、ここ11戦で無敗と好調を維持。来季の欧州カップ戦出場権確保へ、勝ち点を積み重ねることはできるか。
試合は、レアル・マドリードが5分にスコアを動かす。トレント・アレクサンダーアーノルドが右サイドからアーリー気味のクロスを送ると、ゴンサロ・ガルシアがダイレクトでゴールに流し込んだ。
序盤から1点ビハインドを背負ったレアル・ソシエダは21分、ヤンヘル・エレーラがボックス内で倒されてPKを獲得。これをミケル・オヤルサバルが沈め、同点とした。
ところが25分、今度はレアル・マドリードがPKを獲得し、ヴィニシウス・ジュニオールがこれを決めて再びリードする。さらにレアル・マドリードは31分、アルバロ・カレーラスからのパスをボックス手前で受けたフェデリコ・バルベルデがミドルシュートをゴール右上に突き刺し、リードを2点に広げた。
後半に入ってすぐの48分、ヴィニシウスがボックス内で倒されてレアル・マドリードが再びPKを獲得。このPKをヴィニシウスが自ら決め、リードを3点に広げた。
対するレアル・ソシエダは何度かシュートまで持ち込む場面を作ったものの、ゴールを決めきることができない。結局、スコアが動かないまま試合は終了し、レアル・マドリードが4−1でレアル・ソシエダに勝利し、暫定首位に浮上した。レアル・ソシエダはペッレグリーノ・マタラッツォ新体制での初黒星を喫することとなった。
レアル・マドリードは17日、チャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・プレーオフで敵地にてベンフィカ（ポルトガル）とのファーストレグを戦う。一方のレアル・ソシエダは、21日に行われる次節でホームにオビエドを迎える。
【スコア】
レアル・マドリード 4−1 レアル・ソシエダ
【得点者】
1−0 5分 ゴンサロ・ガルシア（レアル・マドリード）
1−1 21分 ミケル・オヤルサバル（PK／レアル・ソシエダ）
2−1 25分 ヴィニシウス・ジュニオール（PK／レアル・マドリード）
3−1 31分 フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード）
4−1 48分 ヴィニシウス・ジュニオール（PK／レアル・マドリード）