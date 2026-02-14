ビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月6日0時から3月9日まで実施！Kindle Colorsoftなどがお得に。3月3日0時から先行セールも
|4日間のビッグセール「Amazon 新生活セール」が3月6日0時にスタート！ポイントアップキャンペーンも実施中
アマゾン ジャパンは13日、同社が運営するWebストア「Amazon.co.jp」（ https://www.amazon.co.jp ）において2025年3月6日（金）0：00から3月9日（月）23：59までの4日間に渡ってビッグセール「Amazon 新生活セール」を実施するとお知らせしています。期間中はAmazonデバイスや家電および日用品などの幅広いカテゴリーからカスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に昨年の100万点以上を超える300万点以上の商品が特別価格で提供される予定で、セールはAmazonアカウントを持っていれば誰でも参加できます。
加えて新生活に向けさまざまなシーズナル商品が期間限定で紹介されている「新生活ストア2026」（ https://www.amazon.co.jp/newlife ）も2月13日（金）から4月30日（木）までオープンし、春の引っ越し・入学・進学・就職などといった新生活のスタートに役立つ人気商品を集めたストアで、「春のおすすめ家電」や「家具・収納・食器」、「デスクワーク準備」、「DIY」などのテーマ・カテゴリーの商品を幅広く取り揃え、目的に合わせて欲しいものを素早く簡単に見つけられる構成となっており、セール商品や売れ筋ランキング、人気の商品、テーマやカテゴリーごとの必須商品を紹介してスムーズな買い物ができるようにサポートするということです。
一方、家電からスポーツ用品、ベビー用品などの幅広いカテゴリーの人気商品を毎日日替わり24時間限定で、よりお得に提供する「厳選日替わりセール」を3月7日（土）12：00から3月9日（月）11：59分までの期間において2回に渡って開催し、厳選日替わりセールはDysonやLogicool G、パンパース、SALONIAなどの人気ブランドの商品を参考価格から30％以上の割引で販売するセールとなっており、さまざまなラインアップの商品をこの機会にさらにお得な価格で購入でき、各回24時間のみの限定開催で各回で対象商品が異なるため、期間中は毎日チェックして見逃さないようにしてください。
その他、決済サービス「Paidy」では毎月の決済金額の総額（税込価格）に応じて最大5％を還元する「Amazon.co.jp: あと払い (ペイディ) ポイント還元キャンペーン」を実施しており、決済額（複数商品の買い物でOK）が10,000円以上だと5％分のAmazonポイント（上限500ポイント）で還元されます。その他にもさまざまなキャンペーンも実施されているのでうまく利用してさらにお得に買い物をしたいところです。
アマゾン ジャパンは昨年に「Amazon スマイルSALE 新生活」を開催していましたが、今年は2024年4月から定期的に実施している「Amazon スマイルSALE」ではなく、新たにAmazon 新生活セールとなりました。今回のAmazon 新生活セールでは「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに家具や家電、日用品、食品・飲料、ファッション、ビューティー、Amazonデバイスなどの幅広いカテゴリーにてお得な商品が販売されます。
特にカスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に昨年の100万点以上を超える300万点以上の商品を特別価格で提供されるとのこと。また今年はAmazon 新生活セールとして初めての先行セールも実施されます。これにより、Amazonではセールやキャンペーンを通じて幅広い商品をお得な価格で提供するほか、迅速で便利な配送サービスとワンストップで利用できる買い物体験を通じて利用者の新生活をサポートするとしています。さらにすでにオススメのセール対象商品を一部事前公開しており、セール前から気になる商品があれば、Amazonショッピングアプリの「ウォッチリスト」機能を利用することによって商品のタイムセールが開始する直前にプッシュ通知でお知らせを受け取ることができます。
事前公開されているセール対象商品は現時点では「Kindle Colorsoft」や「Fire HD 10 キッズモデル」、「Echo Show 5（第3世代）」、「Echo Dot Max」、「Fire TV Stick 4K Plus」、「REGZA テレビ 65インチ 65E350M」、「Amazonベーシック 27インチ モニター」、「東芝 ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON TW-84GS4L」、「東芝 スチームオーブンレンジ 石窯 23L ER-60ZB(K)」、「タイガー魔法瓶 炊飯器 5.5合 JPI-S10NK」、「ティファール 電気ケトル 0.8L KO9208JPA」、「フィリップス 電動歯ブラシ ソニッケアー HX9911/66」などの多数の製品がセールされるということで、他にもまださまざまな製品が対象となっているため、時間がある人はチェックしてみてはいかがでしょうか。
記事執筆：memn0ck
