Ìò¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö¿Í²û¤Ã¤³¤¤¤È¤³¤í¡×!?¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡ÙÄ¹ÅÄ¸÷Ê¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
Åì±Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¡ÚPROJECT R.E.D.¡ÛÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿·ÈÖÁÈ¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤«¤é¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È Ëè½µÆüÍË¸áÁ°9¡§30¡Á10¡§00)¡£
1982Ç¯¡¢¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¯²è´üÅª¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¡Ø±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡Ù¤ÏÅö»þ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï±É¸÷¤¢¤ë¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤ÎÌ¾¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¼ã¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¡¢²è´üÅª¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÕÍß¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼Áü¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£/×¸¾ëÎç»ü(¥É¥¡¦¥ì¥¤¥¸)¤ò±é¤¸¤ëÄ¹ÅÄ¸÷Ê¿¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼¡¸µ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜºî¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¬¤¿¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤ 1997Ç¯9·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2022Ç¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ ¡Á¹¾¿å»¶²ÖÀã¡Á¡Ù¾®Îµ·Ê¸÷Ìò¤Ç½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2025Ç¯¡¢ÉñÂæ¡ØOFFICE SHIKA CHILDHOOD ¥¯¥Þ¤Î¥×¡¼¤È¥¢¥¯¥Þ¤Î¥¾¥¾¡Ù¤ÇÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥ÕÛ©¤¯¡¢Îç»ü¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡Ö¿Í²û¤Ã¤³¤¤¤È¤³¤í¡×
¡½¡½ËÜÆü¡¢Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÈÖÁÈ¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Ë´Ø¤·¡¢Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¡¢Ìò¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸À¤ò¿Ö¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Îç»ü¤Î¤¤¤ëÂ¿¸µÃÏµåA0073(¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥Þ¥ë¥Þ¥ë¥Ê¥Ê¥µ¥ó)¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î±§Ãè(¥³¥¹¥â¥ì¥¤¥ä¡¼)¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±§Ãè·º»ö¤¬¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ç¤¹¡£Îç»ü¤ÏÂ¾¤Î±§Ãè¤Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Í£°ì¤Î¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÉáÃÊ¤Î»£±Æ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬½Ð¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ»þ¤È°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¤È´¶¤¸¤¿Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«?
Â¿¸µÃÏµå¦©5109(¥¤¥ª¥¿¥´¥Ò¥È¥Þ¥ë¥¥å¥¦)¤Ç¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥ë¥ß¥Ê¥¹¤ÎÁêËÀÁÜºº´±¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥³¥È(¹âÌÄ¼÷)Ìò¤ÎÃ«ÅÄ¥é¥Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤òÆ²¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èºà¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ç¡£¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤¢°Õ³°¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡½¡½Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£/×¸¾ëÎç»ü¤È¤Î¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï?
Âè1ÏÃ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÎç»ü¤Ï¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤±¤É¡¢¸÷Ê¿¤âÆ±¤¸¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·àÃæ¤Ç¤ÎÎç»ü¤ÏÊÌ¤Î±§Ãè¡¢ÊÌ¤ÎÃÏµå¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¿Í¤Î¿´¤Ë¤â¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îç»ü¤Ï¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Î´¶¾ð¤Î¥¨¥â¥ë¥®¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥â¥ë¥®¥¢¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Ë¡Ö¾øÃå¡×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ÊÅÜ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤«¤òÈá¤·¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÅÜ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£ÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¼å¤¤¿Í¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò¼é¤ê¡¢½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤Æ°¤ÈÀï¤¦Îç»ü¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£ËÍ¤âÎç»ü¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼Çµï¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥¨¥â¥ë¥®¡¼¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Ì¿¤¬¤±¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¹¤°¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£/×¸¾ëÎç»ü¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·º£¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í! ¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯Îç»ü¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾Ð´é¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬Îç»ü¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï?
Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¡ØÀõÁð¥é¥¹¥Ü¥¹¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡Ù(2025Ç¯)¤ÇÌò¤Î¤¿¤á¤ËÁýÎÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îç»üÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é»£±Æ³«»Ï¤Þ¤ÇÌó2½µ´Ö¡¢¿ÈÂÎ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤áÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¡¢¼«È¯Åª¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢6Ô¤¯¤é¤¤¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
°ÎÂç¤Ê¤ë¸¶ÅÀ¤Î¥®¥ã¥Ð¥ó¤ò¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×µ¤»ý¤Á¤Ç
¡½¡½¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢1982Ç¯¤Î¡Ø±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡Ù¤Î¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤¿¤«?
¥®¥ã¥Ð¥ó¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»öÁ°¤Ë±ÇÁü¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£40Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ëÌ¤ÍèÅª¥¤¥á¡¼¥¸¤È¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸¿È¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¶Ã¤¯¤Û¤É·ã¤·¤¯¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÎÂç¤Ê¤ë¸¶ÅÀ¤Î¥®¥ã¥Ð¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!
¡½¡½Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¤Î»£±Æ¤Ç²¿¤«¤ò¡ÖÄ¶¤¨¤ë¡×¤¿¤á¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï?
±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ÊÆ°¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎÅª¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º¬µ¤¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¡£ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½ÀÆ»¤ä¶õ¼ê¡¢¿å±Ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä·Ð¸³¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë³è¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?
½ÀÆ»¤Î¼õ¤±¿È¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¡ÖÅ¾¤¬¤ê¡×¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«°û¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅ¾¤¬¤ë¤Î¤È½ÀÆ»¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¾ï¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Îç»ü¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¸½¾ì¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¬ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï?
¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¤Î¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä¤ò¡¢¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¥²¤µ¤ó(°ËÆ£ÌÐµ³)¤¬Ãå¤ÆÎÙ¤ËÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ñ¤Æ¡¢»×¤ï¤º¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¤³¤ó¤Ê¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¡¢´ò¤·¤¤!¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤½¤Î¤È¤¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÍÄ¤¤¤³¤íÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¤È¡¢´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Êª¿´¤Ä¤¯¤«¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤ÎÍÄ¤¤¤³¤í¡¢¤É¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤âµ²±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ¤Æ¤¹¤´¤¯¶½Ê³¤·¤¿´¶¾ð¤À¤±¤¬¡¢º£¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ã¤«¤¤²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢°¤Î²ø¿Í¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¦¤ï¡Á! ¤Ò¤¨¡Á! ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¾ð¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
¡û¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù
¡ÚPROJECT R.E.D.¡ÛÂè1ÃÆ¡¢¿·ÈÖÁÈ¡ØÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸áÁ°9¡§30¡Á10¡§00ÊüÁ÷¡£
½©ÅÄ±ÑÉ× ¤¢¤¤¿¤Ò¤Ç¤ª ¼ç¤ËÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ä²ø½Ã±Ç²è¤ò°·¤¦»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¡¦²òÀâµ»ö¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡Ø±§Ãè·º»öÂçÁ´¡Ù¡ØÂç¿Í¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂç¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥´¥¸¥é¤Î¾ï¼±¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¾¼ÏÂºÇ¶¯ÅÁÀâ¡Ù¡ØÆüËÜÆÃ»£µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¡ØÅì±Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÁ´¡Ù¡Ø¾å¸¶Àµ»°¥·¥Ê¥ê¥ªÁª½¸¡Ù¡ØDVD¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼J¡Ê²òÀâ½ñ¡Ë¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
(C)¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Åì±ÇAG¡¦Åì±Ç
