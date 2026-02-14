バラエティ番組「相席食堂」（ABCテレビ）に、漫才頂上決戦『M-1グランプリ2025』準優勝コンビ・ドンデコルテが登場！ 沖縄出身のボケ担当・小橋共作の父親には、脱サラして“エロ本店”を経営し、名だたる元レジェンドセクシー女優を集めた過去があった！

ドンデコルテは、ツッコミ担当の小橋共作とボケ担当の渡辺銀次による、結成6年のお笑いコンビ。彼らは初めて出演する『相席食堂』で、小橋の生まれ故郷・沖縄県宜野湾市へやってきた。

ロケに不慣れなのか、ドンデコルテは空回り気味。びしょ濡れスーツ姿で海から登場した2人は若干スベり、偶然出会った新郎新婦に祝福の言葉が思いつかず、沖縄そばの店でも食リポはイマイチだ。

やがてドンデコルテは、渡辺が初めて訪れるという小橋の実家へ。小橋の75歳の父親と69歳の母親は、『M-1グランプリ2025』を見たそうで、「準優勝ありがとう！」「面白かったです！」とドンデコルテを労った。

渡辺が、「お父さんの話が聞きたくてしょうがない」と熱望すると、小橋の父親はポツリポツリと自身の人生について語り始めた。かつて小橋の父親は、沖縄随一の石油会社の重役を務めるほどのエリートだった。しかし、当時会社の定年は55歳だったため、彼は「家族（の将来）を守りたい」という理由で早期退職したという。

脱サラして48歳で小橋の父親が始めたのは、なんと“エロ本店”の経営！ このエロ本店は、県内で最大3店舗まで拡大したという。

さらに小橋の父親は、「沖縄で初めてAV女優さんを呼んでサイン会をしたのは私なんです」と告白！ 店には蒼井そら、範田紗々、麻美ゆまといった、元レジェンドセクシー女優が訪れたそうだ。

エロ本店があった場所は、本土では口にしにくい名前の湿地・漫湖のほとりで、小橋の父親いわく台風の影響により、「（水が）洪水みたいに湧き出る」ことがあったという。これをもとにした、「漫湖から潮が噴き出す」「翌日カラッと晴れたら、そこで中学生が“しゃせい”をしていた」というのが鉄板ギャグだそうで、小橋は恥ずかしがり、渡辺は爆笑した。

なお、ドンデコルテの凱旋街ブラロケVTRは、「相席食堂」2月10日放送回で公開された。同放送回は、「街ブラ-1グランプリ2026」と題した、『M-1グランプリ2025』ファイナリストたちによる3週連続ロケ企画の中盤戦。ドンデコルテのほか、『M-1グランプリ2025』3位のエバースと5位のヤーレンズもそれぞれ地元を訪れ、街ブラロケの面白さを競い合った。

