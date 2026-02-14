タカラトミーはスポーツトイ「ベイブレードX」において「CX-15 ブースター ラグナレイジFE4-55Y」、「CX-14 スターター ナイトフォートレスGV8-70UN」など4種の新製品を発表した。発売日、価格は以下の通り。

CX-15 ブースター ラグナレイジFE4-55Y

3月28日発売予定

価格：1,600円

ブレードが4パーツに分解可能になり、カスタマイズ性を拡張したカスタムライン エクスパンドブレードのベイブレード。空気抵抗を軽減する流線形状のブレードが、回転ロスを抑えながら安定した姿勢を維持。バトル中のスタミナ消費を抑えつつ、相手の持久力を削る性能に優れるスタミナタイプのベイブレード。

CX-14 スターター ナイトフォートレスGV8-70UN

3月28日発売予定

価格：2,200円

ブレードが4パーツに分解可能になり、カスタマイズ性を拡張したカスタムライン エクスパンドブレードのベイブレード。ワインダーランチャー同梱のスターター。全方位に張り出したカウンター性能の高いブレードと、遠心力強化に優れた重量級ラチェットにより、あらゆる角度からの攻撃を迎撃することに優れるディフェンスタイプのベイブレード。

CX-13 スターター バハムートブリッツBK1-50I

3月28日発売予定

価格：2,200円

ブレードが4パーツに分解可能になり、カスタマイズ性を拡張したカスタムライン エクスパンドブレードのベイブレード。ワインダーランチャー同梱のスターター。ブレードとラチェットの重撃ポイントを1か所に集中させて一撃の攻撃性能を最大化させ、低重心と高速機動で強烈な一撃を与えることに優れるアタックタイプのベイブレード。

CX-16 スタートダッシュセットC

3月28日発売予定

価格：5,650円

ブレードが4パーツに分解可能になり、カスタマイズ性を拡張したカスタムライン エクスパンドブレードのベイブレード。

特別カラーのベイブレード1個、ワインダーランチャー1個、ランチャーグリップ1個、スタジアムが入り、ベイブレードをはじめるためのツールが揃ったスタートダッシュセット。

