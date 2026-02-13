4/11に開幕！ 関東大学春季男子1・2部リーグの日程と組み合わせが発表

11日（水）、一般財団法人関東大学バレーボール連盟が、2026年度春季関東大学男子1部、2部バレーボールリーグ戦の日程および組み合わせを公式サイトで発表した。

今年度、男子1部の春季リーグは4月11日（土）に小田原アリーナで開幕する。出場校は早稲田大学、明治大学、中央大学、国士舘大学、順天堂大学、法政大学、筑波大学、東海大学、日本体育大学、東京学芸大学、駒澤大学、日本大学の12校。全校が総当たりの計11試合を行う。

5月23日（土）にリーグ戦の最終試合を迎え、閉会式を実施。その後、30日（土）には1部11位 vs 2部2位と、1部12位 vs 2部1位による入れ替え戦が行われる。毎年ハイレベルな試合が繰り広げられる1部リーグでは、全国屈指の実力を誇る選手が集結。大学バレー最高峰の熱戦が期待される。

一方の2部リーグも11日（土）に開幕。第1日の会場は大東文化大学東松山キャンパスとなっている。出場校は大東文化大学、専修大学、山梨学院大学、慶應義塾大学、山梨大学、中央学院大学、亜細亜大学、立教大学、国際武道大学、明治学院大学、立正大学、平成国際大学の12校。1部リーグ同様、全校が総当たりの計11試合を行う。

第78回秩⽗宮賜杯全⽇本バレーボール⼤学男⼦選⼿権⼤会ミキプルーンスーパーカレッジバレー2025で4位となった専修大学など2部リーグも実力校が揃い、激しい争いとなりそうだ。

チケットは前売り販売がローソンチケットで行われるほか、当日券の販売も実施予定。なお、1部リーグの入場料は購入方法などによって異なるため、注意が必要だ。2部リーグは一律で500円となっている。詳細は公式サイトの開催要項より確認が可能だ。男子1部リーグの試合日程と組み合わせは以下の通り。

2026年度春季関東大学男子1部バレーボールリーグ戦 日程および組み合わせ

■【第1日】4月11日（土） 小田原アリーナ 10：00から試合開始

Cコート第1試合：早稲田 - 日本大

Dコート第1試合：明治大 - 駒澤大

Cコート第2試合：順天堂 - 東海大

Dコート第2試合：中央大 - 東京学芸

Cコート第3試合：法政大 - 筑波大

Dコート第3試合：国士舘 - 日体大



【第2日】4月12日（日） 小田原アリーナ 10：00から試合開始

Cコート第1試合：明治大 - 東京学芸

Dコート第1試合：早稲田 - 駒澤大

Cコート第2試合：法政大 - 日本大

Dコート第2試合：中央大 - 日体大

Cコート第3試合：国士舘 - 東海大

Dコート第3試合：順天堂 - 筑波大



【第3日】4月18日（土） 順天堂大学さくらキャンパス 10：00から試合開始

Aコート第1試合：明治大 - 日体大

Bコート第1試合：国士舘 - 筑波大

Aコート第2試合：早稲田 - 東京学芸

Bコート第2試合：順天堂 - 日本大

Aコート第3試合：法政大 - 駒澤大

Bコート第3試合：中央大 - 東海大



【第4日】4月19日（日） 順天堂大学さくらキャンパス 10：00から試合開始

Aコート第1試合：早稲田 - 日体大

Bコート第1試合：国士舘 - 日本大

Aコート第2試合：明治大 - 東海大

Bコート第2試合：中央大 - 筑波大

Aコート第3試合：法政大 - 東京学芸

Bコート第3試合：順天堂 - 駒澤大



【第5日】4月25日（土） 大田区総合体育館 10：00から試合開始

Aコート第1試合：順天堂 - 東京学芸

Bコート第1試合：国士舘 - 駒澤大

Aコート第2試合：早稲田 - 東海大

Bコート第2試合：法政大 - 日体大

Aコート第3試合：明治大 - 筑波大

Bコート第3試合：中央大 - 日本大



【第6日】4月26日（日） 大田区総合体育館 10：00から試合開始

Aコート第1試合：法政大 - 東海大

Bコート第1試合：国士舘 - 東京学芸

Aコート第2試合：早稲田 - 筑波大

Bコート第2試合：明治大 - 日本大

Aコート第3試合：中央大 - 駒澤大

Bコート第3試合：順天堂 - 日体大



【第7日】5月9日（土） キッコーマンアリーナ 10：00から試合開始

Aコート第1試合：東海大 - 駒澤大

Bコート第1試合：筑波大 - 日本大

Aコート第2試合：日体大 - 東京学芸

Bコート第2試合：明治大 - 順天堂

Aコート第3試合：中央大 - 国士舘

Bコート第3試合：早稲田 - 法政大



【第8日】5月10日（日） キッコーマンアリーナ 10：00から試合開始

Aコート第1試合：筑波大 - 日体大

Bコート第1試合：東海大 - 日本大

Aコート第2試合：国士舘 - 法政大

Bコート第2試合：明治大 - 中央大

Aコート第3試合：東京学芸 - 駒澤大

Bコート第3試合：早稲田 - 順天堂



【第9日】5月16日（土） 蓮田市民体育館 10：00から試合開始

Aコート第1試合：明治大 - 法政大

Bコート第1試合：中央大 - 順天堂

Aコート第2試合：筑波大 - 駒澤大

Bコート第2試合：早稲田 - 国士舘

Aコート第3試合：東海大 - 東京学芸

Bコート第3試合：日体大 - 日本大



【第10日】5月17日（日） 蓮田市民体育館 10：00から試合開始

Aコート第1試合：早稲田 - 中央大

Bコート第1試合：順天堂 - 法政大

Aコート第2試合：筑波大 - 東海大

Bコート第2試合：日体大 - 駒澤大

Aコート第3試合：東京学芸 - 日本大

Bコート第3試合：明治大 - 国士舘



【第11日】5月23日（土） 日本体育大学健志台キャンパス 10：00から試合開始

Aコート第1試合：筑波大 - 東京学芸

Bコート第1試合：中央大 - 法政大

Aコート第2試合：駒澤大 - 日本大

Bコート第2試合：国士舘 - 順天堂

Aコート第3試合：早稲田 - 明治大

Bコート第3試合：東海大 - 日体大



≪ 閉会式 全試合終了後 ≫



【入替戦】5月30日（土） 未定

1部11位 - 2部2位

1部12位 - 2部1位

