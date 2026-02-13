ミラノ・コルティナ五輪は熱戦が展開中。日本勢はメダルの数が10個に到達するなど、健闘が光っている。そんな中でスノーボードでトリノ五輪に出場した成田童夢氏が13日、自身のXで五輪シーズン恒例の「あんなん俺でもできるし」という声に対し、毅然と持論をつづった。

先輩オリンピアンとして黙っていられなかった。「五輪シーズン恒例の『あんなん俺でもできるし』という寝言。元五輪選手として、少しだけ現実をお伝えしましょう」ときりだし、「今の異次元のレベルがあるのは、私たちが血を吐きながら『泥』を這いずり、一歩ずつ道を切り拓いてきたからです」「20年前だろうが今だろうが、五輪の舞台は『人生のすべてをチップとして全賭けした人間』にしか立てない聖域です」などと自らの思いをつづった。

さらに「言葉でマウントを取る暇があるなら、今すぐボードを履いて、選考会という地獄の入り口に並んでみることです。話はそこから。死ぬ気で挑戦した人間にだけ、私は敬意を払います」と呼びかけた。

投稿から7時間で、1万3000件を超えるいいねがつき、1600件以上リポストされるなど、大きな反響を呼んだ。特に元フィギュアスケーターでオリンピアンの小塚崇彦氏は「どーむくんらしい！！ ほんとその通りだし、歴史は積み重ねだということを改めて考えさせられるよ！」とコメント。ほかにも共感の声が多数寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）