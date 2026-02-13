AI、2026年第1弾シングル「ラッキーアイラブユー」配信決定。新ビジュアル＆ジャケット写真公開も
AIが、2026年第1弾シングル「ラッキーアイラブユー」を2月27日に配信リリースすることを発表した。
”頑張る受験生の背中を後押しする”、毎年恒例となる「キットカット」受験応援ソング「ワレバ」のCM展開と並行し、「キットカット」ブランドソングとして新たに書き下ろされたのがこの「ラッキーアイライブユー」だ。“チャンスはキミのために巡ってくるんだ”、“忘れないで君は1人じゃない“と言うメッセージが込められた新曲は、今シーズンのキットカットCMで起用中だ。
そして、「ラッキーアイライブユー」の配信ジャケット写真と新ビジュアルは、フォログラファー／デザイナーであるAIの実妹・217…NINA（ニーナ）がストリートセッションで撮り下ろし、デザインしたものだという。
また、本日より「ラッキーアイラブユー」配信リリースに先駆け、2月13日18:00〜2月26日20時に応募フォームからPre-add・Pre-saveすると、AIスペシャルフォトがプレゼントされるキャンペーンがスタートしている。
◾️「ラッキーアイラブユー」
2026年2月27日（金）リリース
配信：https://lnk.to/ai_lily
※「キットカット」ブランドソング
▼Pre-add（Apple Music）／Pre-save（Spotify）キャンペーン概要
対象期間：2026年2月13日（金）18:00〜2月26日（木）20:00まで
特典：AIスペシャルフォト
応募フォーム：https://lnk.to/ai_lily_precp
※一部アプリ経由でご利用の場合、正常に動作しない場合がございます。
大変お手数ですが、本サイトのURLをコピーの上ブラウザで開いていただき再度お試しくださいませ。
※ライブラリに入った楽曲が聴けるようになるタイミングには個人差があります。
※Apple MusicのPUSH通知をONに設定していても、通知が届かない場合があります。
※Apple Music側およびSpotify側で急なAPIの変更が入った場合、動作しなくなる可能性があります。
