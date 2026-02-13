AIが、2026年第1弾シングル「ラッキーアイラブユー」を2月27日に配信リリースすることを発表した。

”頑張る受験生の背中を後押しする”、毎年恒例となる「キットカット」受験応援ソング「ワレバ」のCM展開と並行し、「キットカット」ブランドソングとして新たに書き下ろされたのがこの「ラッキーアイライブユー」だ。“チャンスはキミのために巡ってくるんだ”、“忘れないで君は1人じゃない“と言うメッセージが込められた新曲は、今シーズンのキットカットCMで起用中だ。

そして、「ラッキーアイライブユー」の配信ジャケット写真と新ビジュアルは、フォログラファー／デザイナーであるAIの実妹・217…NINA（ニーナ）がストリートセッションで撮り下ろし、デザインしたものだという。

ジャケット写真

217…NINA

また、本日より「ラッキーアイラブユー」配信リリースに先駆け、2月13日18:00〜2月26日20時に応募フォームからPre-add・Pre-saveすると、AIスペシャルフォトがプレゼントされるキャンペーンがスタートしている。