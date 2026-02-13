2月12日、タレントのギャル曽根が、朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）に木曜レギュラーとして出演した。さまざまなゲーム企画がおこなわれたが、番組内でのギャル曽根の言動がSNSをざわつかせている。

この日は、20代から50代の男女1000人にアンケートし、ランキングをつけ、出演者がその順位を予想し、上位から順番に並ぶ「ランキング順に並べ！ ゲーム」がおこなわれた。

「過去に『一番センスがあると思う人は？』という調査で最下位になったギャル曽根さんは、その結果に納得いかなかったそうです。今回は『一番友達になりたい人は？』というテーマで、一般の男女1000人にスタジオメンバー14人の印象を聞き、その結果を3回にわたって予想して、パーフェクトを目指すものでした」（スポーツ紙記者）

出演者一同、1位から14位までさまざまな予想を立て、意見を出しあった。リベンジに燃えるギャル曽根だったが、スタジオでは気になるひと幕も。

「ギャル曽根さんは、SNSで『ママ友になりたい』というダイレクトメッセージをもらうことが多いと明かし、自身の予想順位を4位と高めに予想。すると、おいでやす小田さんが『ママ友以外、ゼロですよね』と軽口を叩きました。

これに対し、ギャル曽根さんが『小田さん、マジでその顔で言ってる？ おじさんじゃん！』とやや強い口調でイジったのです」（芸能記者）

ギャル曽根の “容姿イジり” に対し、小田は少し間を置いてから、「お前、なんや！」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。ただ、放送後のXでは、

《ギャル曽根ひどすぎる 言い方ってのがあるやん…》

《ギャル曽根、今の時代にルッキズム全開のコンプラ違反スレスレ発言してんのなんだかな〜》

《ギャル曽根マジでしんどいな いつもここまで酷かったっけ…》

など、厳しい声が聞かれていた。

「キレ芸でおなじみの小田さんとあって、2人のやりとりを “喧嘩ノリ” と見る向きもあるようです。ただ、近年はバラエティ番組であっても、相手の容姿をイジることを好ましく思わない人も一定数います。

スタジオでも、ギャル曽根さんが容姿に言及したところ、ほかの出演者たちから『顔はちょっと……』とあわて気味に指摘され、小田さんも一瞬戸惑った表情を見せていたため、気になる人もいたのでしょう」（前出・芸能記者）

大食い企画やグルメ番組で持ち前の食欲を発揮し、仕事が途切れないギャル曽根。『ラヴィット！』には、番組開始当初の2021年から木曜レギュラーとして出演しているが、番組では新たな一面を見せている。

「あえて、勝ち気で負けず嫌いな部分を前面に出し、共演者に強めにツッコミを入れるなど、少々トゲのある “ヒールキャラ” として認知されています。番組には多くのお笑い芸人が出演していますし、ギャル曽根さんなりに場を盛り上げようとしているのでしょう。

そうしたキャラクターを好意的に見る視聴者も多いですが、SNSでは『ギャル曽根、朝からうるさい』と不満の声も見受けられ、評価が分かれているようです」（同）

ヒール役を続けるのも、一筋縄ではいかないようだ。