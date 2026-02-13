1

コロナ禍を経て、再び海外旅行の熱が高まる中、人気旅行系YouTuberのおのだ氏が、家族を連れてシンガポールへの弾丸旅行を敢行した。今回の旅のテーマは「最新ホテルからローカルスポットまで、まとめて楽しむ」。特に注目なのは、シンガポール北部のマンダイ・ワイルドライフ・リザーブに2025年にオープンしたばかりの最新リゾートホテルだ。LCCのZIPAIRを利用してコストを抑えつつ、現地ではラグジュアリーな体験とローカルなグルメを楽しみ尽くす、メリハリの効いた「おのだ流」スマート旅。その全貌をレポートする。今回の旅の始まりは成田空港。利用するのはJAL系列のLCC、ZIPAIRだ。おのだ氏はこれまでも度々ZIPAIRを利用し、そのコストパフォーマンスの良さを発信してきたが、今回は帰国便での利用となる。往路でシンガポールへ入り、早速向かったのは、今回の旅のハイライトとも言える滞在先、「マンダイ・レインフォレスト・リゾート・バイ・バンヤンツリー（Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree）」だ。シンガポールと言えば、マリーナベイ・サンズのような煌びやかな都市型ホテルをイメージする人が多いかもしれない。しかし、今回おのだ氏が選んだのは、都心から少し離れた自然豊かなエリア、マンダイだ。ここはシンガポール動物園、ナイトサファリ、リバーワンダー、バードパラダイスという4つの主要な動物園が集結する「マンダイ・ワイルドライフ・リザーブ」の中に位置している。2025年に開業したこのリゾートは、高級ホテルブランド「バンヤンツリー」が手掛けており、環境負荷を最小限に抑えたエコ・リゾートとしても注目を集めている。おのだ氏が宿泊したのは、なんと1泊約13万円もする「マンダイ・レインフォレスト・ツリーハウス」。その名の通り、熱帯雨林の中に浮かぶツリーハウスのような客室だ。チェックインを済ませ、カートに乗って部屋へと向かう。木々の間を縫うように進むと、現れたのは種子のさや（Seed Pods）をモチーフにしたという独特なフォルムの建物。高床式で森の中に溶け込むように建っており、まさに秘密基地といった趣だ。部屋に入ると、そこには都会の喧騒とは無縁の静寂な空間が広がっていた。大きな窓からは鬱蒼とした熱帯雨林が迫り、まるでジャングルの中に寝転んでいるような錯覚に陥る。内装は木材をふんだんに使った温かみのあるデザインで、ラグジュアリーながらも自然と調和している。テラスに出れば、森の湿気を含んだ空気と、鳥たちのさえずりが全身を包み込む。これぞ「没入体験」だ。特筆すべきは、このホテルが「子連れ最強」である点だ。敷地内には宿泊者専用のプールがあり、子供たちが安心して遊べる環境が整っている。さらに、宿泊者は隣接する動物園へのアクセスも抜群に良い。移動のストレスなく、朝から晩まで動物たちとのふれあいを楽しめるのは、小さな子供連れの旅行者にとって何よりのメリットだろう。夜になると、おのだ氏一行は「ナイトサファリ」へ。トラムに乗って夜のジャングルを探検するこのツアーは、シンガポール観光の定番中の定番だが、ホテルからすぐに行けるとなればそのハードルはぐっと下がる。暗闇の中で目を凝らし、マレーバクやライオンの姿を探す興奮は、大人も子供も変わらない。翌朝、さらに特別な体験が待っていた。「ブレックファスト・イン・ザ・ワイルド」だ。これはシンガポール動物園内のレストランで、オランウータンなどの動物たちを間近に眺めながら朝食をとることができる大人気プログラム。