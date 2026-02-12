この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「お花屋さんにインタビュー」と題した動画を公開。25歳のフラワーデザイナーが登場し、アパレル業界からの転身や仕事への哲学、リアルな収入事情について語った。



動画に登場したのは、25歳のお花屋さん。もともとはアパレル業界で働いており、「自分のアパレルブランドを作りたい」という夢を抱いていたが、挫折を経験。その後、「自分のデザインを考えられるような職業に就きたい」との思いから、フラワーデザイナーに転身したという経緯を明かした。



現在の月収は「だいたい30万弱ぐらい」とのこと。仕事では、相手への配慮を大切にしていると語る。花を贈る相手について、「彼氏でも彼女でも、今性別関係ないと思う」と述べ、男性客から依頼があった際も「彼女さんですかって聞かないようにしてます」と、多様性を尊重する自身の仕事観を語った。



仕事が最も忙しくなるのは、母の日やバレンタインデー、クリスマスなどのイベントシーズン。特にクリスマスはプロポーズ用の花束の注文が多く、「去年は100本の花束を60束ぐらい作った」と印象的なエピソードを披露。多くのカップルの特別な瞬間を彩ってきた舞台裏を明かした。



将来の夢は「海外の方でフラワーデザイナーとして仕事したい」と語る彼女氏。アパレルブランド設立の夢に一度は挫折しながらも、新たなステージで自身のデザインセンスを花で表現している。動画の最後には、お花屋さんを目指す後輩たちへ「気合いと根性です」と力強いメッセージを送り、仕事への情熱をのぞかせた。