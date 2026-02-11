この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ考察YouTuberが解説、「VIVANT」第3話で明かされた誤送金事件の真犯人と乃木の超人的な能力

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【VIVANT】第３話ドラマ考察 全話完全解説！伏線回収 結末最終回予想」と題した動画を公開。壮絶な砂漠からの脱出劇と、日本に戻ってからの誤送金事件の犯人捜査、そして天才ハッカーの正体が明かされる第3話の展開を詳しく解説した。



動画ではまず、死の砂漠を横断中に柚木薫（二階堂ふみ）がラクダから落ちて行方不明になる場面から解説が始まる。仲間を見捨てられない乃木憂助（堺雅人）は捜索に戻ることを主張するが、公安刑事の野崎守（阿部寛）は全体の安全を優先し反対。しかし、乃木の強い意志に折れ、「8時間だけ待つ」という条件付きで捜索を許可した。乃木は極限状態の中、薫を発見し、動けなくなったラクダに代わって自ら薫を背負って歩く。約束の時間を過ぎ絶体絶絶命と思われたが、野崎が戻り、一行は合流に成功する。



しかし、国境で待ち構えていた現地警察のチンギス（バルサラハガバ・バトボルド）に一行は逮捕されてしまう。ここで野崎は機転を利かせ、衛星の位置情報をずらすことでモンゴルの国境警備隊を呼び寄せ、バルカ警察の管轄外であることを主張。チンギスを撤退させ、一行は無事日本への帰国を果たした。



日本に帰国した乃木と野崎は、警視庁のサイバー犯罪対策課に所属するホワイトハッカー・東条翔太（濱田岳）の協力を得て、誤送金システムの改ざんを行った犯人の特定を進める。その結果、実行犯が財務部の太田梨歩（飯沼愛）であることが判明。彼女こそが、伝説の天才ハッカー「ブルーウォーカー」だったことが明かされる。動画は、システム改ざんの裏にさらなる黒幕の存在を示唆し、物語が新たな局面に入ったことを解説して締めくくられた。