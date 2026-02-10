【ファイブスター物語 19 Newtype Anime Market SPパック】 5月9日 発売 価格：9,900円 2月10日 予約受付開始

【拡大画像へ】

KADOKAWAは、永野護氏のマンガ「ファイブスター物語 19 Newtype Anime Market SPパック」を5月9日に発売する。価格は9,900円。2月10日より公式オンラインショップ「カドスト」内「Newtype Anime Market」限定で予約受付を開始した。

本商品は「ファイブスター物語」19巻に合わせて発売される、アイテム付きのスペシャルバージョン。「ファイブスター物語」のファッションアイテムを多く手掛けているブランド「October Beast」による、大人気GTM（ゴティックメード）ダッカス・ザ・ブラックナイトをテーマとしたデコース＆ヨーンの「ダッカス・ザ・ブラックナイト リバーシブルワークシャツ」をはじめ、第19巻に収録されたダッカスのイラストを使用したアクリルフィギュア、ブラック・ファティマ"EST"缶バッジ、ポストカード3枚組がセットになっている。シャツはM、L、XLの3サイズ。

購入方法と商品画像などのグッズ詳細は「カドスト」内「Newtype Anime Market」にて確認してほしい。

※販売予定数に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。

※商品仕様や発送日は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※商品画像はイメージとなります。実際の商品と異なる場合があります。

商品概要

商品名：ファイブスター物語 19 Newtype Anime Market SPパック

価格：各9,900円

【セット内容】

・October Beast「ダッカス・ザ・ブラックナイト（デコース・ワイズメル side ＆ ヨーン・バインツェル side）リバーシブルワークシャツ」（M・L・XL、全3サイズ）

・GTMダッカス・ザ・ブラックナイト（第19巻収録イラスト） アクリルフィギュア

・ブラック・ファティマ"EST"缶バッジ

・ポストカード3枚組

【ダッカス・ザ・ブラックナイト リバーシブルワークシャツ】

ブラックとブルーのリバーシブル仕立て

【表：デコース・ワイズメル side】

October Beast「ダッカス・ザ・ブラックナイト（デコース・ワイズメル side ＆ ヨーン・バインツェル side）リバーシブルワークシャツ」（M・L・XL、全3サイズ）

【裏：ヨーン・バインツェル side】

October Beast「ダッカス・ザ・ブラックナイト（デコース・ワイズメル side ＆ ヨーン・バインツェル side）リバーシブルワークシャツ」（全3サイズ）

GTMダッカス・ザ・ブラックナイト（第19巻収録イラスト） アクリルフィギュア

ブラック・ファティマ"EST"缶バッジ

「ファイブスター物語」ポストカード3枚組

【19巻のあらすじ】

ダイ・グとクリスティン、ヨーンとデコース、それぞれのエピソードが完結！

若き皇帝ダイ・グと騎士クリスティン・V、2人だけの穏やかな時間が終わるとき、フィルモア帝国の新たな時代が始まる！ エストをめぐる因縁……ヨーンと黒騎士デコースは、互いのGTMを駆り最後の戦いへ！

