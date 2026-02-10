¤¨¤Ò¤á´Ý»ö¸Î¤«¤é25Ç¯¤ÇÄÉÁÛ¼°¡¡µ¾À·¼ÔÅé¤ßÉ÷²½ËÉ»ßµ§¤ë
¡¡ÊÆ¥Ï¥ï¥¤²¤Ç2001Ç¯¡¢°¦É²¸©Î©±§ÏÂÅç¿å»º¹â¡ÊÆ±¸©±§ÏÂÅç»Ô¡Ë¤Î¼Â½¬Á¥¤¨¤Ò¤á´Ý¤¬ÊÆ¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤ì¡¢À¸ÅÌ¤é9¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ï10Æü¡¢È¯À¸¤«¤é25Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡ÖÄÉÁÛ¤ÎÆü¡×¼°Åµ¤¬Æ±¹»¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Á´¹»À¸ÅÌ¤ä°äÂ²¤éÌó250¿Í¤¬»²Îó¤·µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¡£»ö¸Î¤ÎÉ÷²½ËÉ»ß¤ÈÁ¥Çõ¤Î°ÂÁ´±¿¹Ò¤òµ§Ç°¤·¤¿¡£
¡¡È¯À¸»þ¹ï¤Î¸áÁ°8»þ43Ê¬¡¢¸½ºß¤â³¤¤ËÄÀ¤à¤¨¤Ò¤á´Ý¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¾â¤òµ¾À·¼Ô¤Î¿ô¤ÈÆ±¤¸9²óÌÄ¤é¤·¡¢°ÖÎîÈê¤ÎÁ°¤Ç»²Îó¼Ô¤¬ÌÛ¤È¤¦¤·¤¿¡£°ÖÎîÈêÁ°¤Î¸¥²ÖÂæ¤Ë°ì¿Í°ì¿ÍµÆ¤Î²Ö¤ò¶¡¤¨¤¿¡£
¡¡ÀîÌî¸÷Àµ¹»Ä¹¤Ïµ¾À·¼ÔÁ´°÷¤ÎÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡Ö»ö¸Î¤òÃÇ¤¸¤ÆÉ÷²½¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£À¸ÅÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌ¿¤ÎÂº¤µ¡¢Æü¾ï¤Î°ÂÁ´¤½¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£À¸ÅÌ²ñÄ¹¤Ç¿å»ºÁý¿£²Ê2Ç¯¤Î»³²¼ÎËÂç¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤Ï¡Ö»ö¸Î¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Ï01Ç¯2·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤ËÈ¯À¸¡£¤¨¤Ò¤á´Ý¤Ï¶ÛµÞÉâ¾å¤·¤¿¸¶Àø¥°¥ê¡¼¥ó¥Ó¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤ì¤ÆÄÀË×¤·¡¢¼Â½¬À¸4¿Í¤È¶µ°÷2¿Í¡¢Á¥°÷3¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£