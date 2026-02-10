Æ¯¤¯²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹Ì¡²è5Áª¡Ã¡Ø¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡ÙÈ¯µ¯¿Í¡¢µÈÅÄ¾°µ¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö
¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡×――¡£¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¼«¸Ê·¼È¯ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Æñ¤·¤¤Ãæ¿È¤äÊ¸»ú¤ÎÍåÎó¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤Î¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤ËÆ¯¤¯°ÕÌ£¤ò²þ¤á¤ÆÌä¤¤Ä¾¤¹Ì¡²è5ºý¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥Þ¥ó¥¬Âç¾ÞÈ¯µ¯¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎµÈÅÄ¾°µ¤µ¤ó¤ËÁªÄê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëÌ¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼«Í³¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¦°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¶ì¤·¤¤¼«¸ÊÈ¿¾Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤òºî¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ØÅìµþºÇÄãºÇ°ºÇ¹â¡ª¡Ù¡¿Ä»¥È¥Þ¥È
(c)Ä»¥È¥Þ¥È¡¿¾®³Ø´Û
¤¢¤é¤¹¤¸
Ì´¤ÈÌî¿´¤òÊú¤¤¤ÆÅìµþ¤Ø¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Å¥½¤¯À¸¤È´¤³¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÁ¯Îõ¤ËÉÁ¤¤¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥Ò¥åー¥Þ¥óºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬·²½°¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¯³¹¡¦Åìµþ¡£¡ÖÃÏ¸µ¤È¤¤¤¦Ý£¡×¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿½÷À¡¢SNS¤Ç¤Î¾µÇ§Íßµá¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¦ÃËÀ¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤Î¸ÉÆÈ¤Ê°é»ù¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¿Æ¤Ê¤É¡¢³ÆÏÃ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤Ç¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬ËÂ¤°ÎáÏÂÅìµþÊª¸ì¡£
¥Ó¥Ã¥³¥ß¡ÊÃ±¹ÔËÜ¡§¾®³Ø´Û¡Ë
µÈÅÄ
»Ò¶¡¤äÀ¸³è¡¢³Ú¤·¤¤¼ñÌ£¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¡© ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢À¸³è¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡© Í×¤Ï¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÄø¤Î°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢ËÜÍè¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡ª ¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹¥¦¥é¥ª¥â¥Æ¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£È´·²¤ÎÃË½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥êÅÙ¹ç¤¤¤Ç³è¼Ì¤·¤¿¤³¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹ºîÉÊ¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Í³¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡£¤½¤¦¡¢¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Æ¼«Í³¡ª 9³ä¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¡¢²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ØÆä¤Î¤ª²Ë¡Ù¡¿¥³¥Ê¥ê¥ß¥µ¥È
¤¢¤é¤¹¤¸
ÅÔÆâ¤Î²ÈÅÅ¥áー¥«ー¤ÇÆ¯¤¯28ºÐ¤ÎÂçÅçÆä¤Ï¾ï¤Ë¼þ°Ï¤Î´é¿§¤ò»Ç¤¤¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¡×¤Î»ý¤Á¼ç¡£¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤¹¤®Â¾¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢²á¸ÆµÛ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æä¤Ï²ñ¼Ò¤ò¼¤áÅÔ¿´¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¸Å¤¤¥¢¥Ñー¥È¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤¹¡£ÉÛÃÄ°ìËç¤È¼«Å¾¼Ö¤À¤±¤ò»ý¤Á¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿Å·Á³¥Ñー¥Þ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î²ÆµÙ¤ß¡Ê¤ª²Ë¡Ë¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ÁÖ²÷¤Ç¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¥ê¥»¥Ã¥È¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£
Elegance¥¤¥Ö¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë
µÈÅÄ
¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿Ä¶ÍÌ¾ºîÉÊ¡£2025Ç¯¡¢12´¬¤Ç´°·ë¡ª ¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¼¤á¤Æ¤ß¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¿¦´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª²Ë¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¡£»Å»ö¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Î´ó¤ëÊÕ¤Ê¤µ¡¢¤½¤ÎµÕ¤Î³«Êü´¶¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ò¤ºー¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¡Ö¤ª²Ë¡×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤ÎÇ¼ÆÀ¤¬¤½¤³¤Ë¡£¼þ°Ï¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃÄ±ß¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¯¤ì¤¿¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡£¥Ò¥ó¥È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬Ãµ¤·¡¢¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬°ì²ó¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÊª¸ì¡£´°·ë¤·¤Æ¤«¤éÆÉ¤à°ÕÌ£¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ØÌµÇ½¤ÎÂë¡Ù¡¿¤Ï¤ó¤¶¤Ä«Ì¤
¤¢¤é¤¹¤¸
ÂëÌî¥Ä¥á»Ò¤Ï¥¹¥Þー¥È¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥ªー¥é¡×¤òÅ»¤Ã¤¿Èþ½÷¡£¤·¤«¤·¡¢IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¸å¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¡ÖÌµÇ½¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ä¥á»Ò¤ÈÆ±´üÆþ¼Ò¤Îó´ÅÄ¤ÏÈó¾ï¤ËÍÇ½¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢µ¤¼å¤Ç¼«¿®¤Î¤Ê¤¤À³Ê¤¬ºÒ¤¤¤··ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ï´°àú¤ÊÂëÌî¡×¤È¡Ö¼ÂÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤¬¼«¿®¤Î¤Ê¤¤ó´ÅÄ¡×¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬ÁÖ²÷¤Ê¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
Kiss¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
µÈÅÄ
Çú¾Ð¡ª¡ª¡ª ¡Ö´Ý¥ÎÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤ò¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Éþ¤Ç¥«¥Ä¥«¥ÄÊâ¤¤¤Æ¡¢¼õÉÕ¤ò¼Ò°÷¾Ú¤Ç¥Ô¥Ã¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆ¯¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬Ä¶ÍÇ½¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢Ãæ¿È¤Ï°ìÀÚÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡ª ¤±¤ì¤É¤â°ì¤Ä¤âÇº¤Þ¤Ê¤¤ÂëÌî¥Ä¥á»Ò¤µ¤ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¡£
»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Çº¤à¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤Æ¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾Úµò¤À¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Çº¤à¤Î¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥³¥á¥Ç¥£¤À¤«¤é¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢°ìÀÚ»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â1¥ß¥ê¤âÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÂëÌî¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«»Å»ö¤Ë¥×¥é¥¹¤Î·ë²Ì¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ëÍÍ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¢¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£Çº¤ß¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤À¤±¤É¡¢¥Û¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤Çº¤ß¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¡¢¤È»×¤¨¤Á¤ã¤¦¡¢¼«¸Ê·¼È¯¤Î¼ö¤¤¤¬²ò¤±¤ëÊª¸ì¡£
¡ØÏ©Ëµ¤Î¥Õ¥¸¥¤～°ÎÂç¤Ê¤ëËÞ¿Í¤«¤é¤ÎÊØ¤ê～¡Ù¡¿ÆéÁÒÉ×
¤¢¤é¤¹¤¸
¥Õ¥¸¥¤¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯40Âå¤ÎÆÈ¿ÈÇÉ¸¯¼Ò°÷¡£¿¦¾ì¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤º¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Æ±Î½¤«¤é¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÊâ²ñ¼Ò¤ò½Ð¤¿Èà¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¾¡¼ê¤ÊÁÛÁü¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¿§ºÌË¤«¤ÇËþ¤ÁÂ¤ê¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥¤¤Ï¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤·¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤òÁ´ÎÏ¤ÇËþµÊ¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤äÀ¤´Ö¤Î¡ÖÉáÄÌ¡×¤È¤¤¤¦Êªº¹¤·¤Ë°ìÀÚº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ë¥Õ¥¸¥¤¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¿ÍÀ¸·à¾ì¡£
½µ´©¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
µÈÅÄ
»Å»ö¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¿ò¹â¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤òÍÜ¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«»Å»ö¾ì¤ÇÂº·É¤µ¤ì¤¿¤¤¤«¤é¡¢¿¦¾ì¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¬ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
40Âå¤ÇÆÃ¤Ë¿¦Ç½¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¥Î¥ê¤¬°¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëËµ¤«¤é¸«¤¿¤é¤¦¤À¤Ä¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¸¥¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Þ¤ï¤ê¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¸¥¤¤ÎÀ¸³è¤ÏÂ¾¤ÎÃ¯¤È¤â¼«Ê¬¤ò°ú¤Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¶½Ì£¤òÃ¸¡¹¤È¡¢¤Ç¤â½¼¤ÁËþ¤Á¤ÆÆÍ¤µÍ¤á¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÀ¸³è¤ÎÌ£¤ï¤¤¤³¤½¡ÈËÜÊª¡É¤ÈÇ÷ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÊª¸ì¡£¤½¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ØÊ¶Áè¤Ç¤·¤¿¤éÈ¬ÅÄ¤Þ¤Ç¡Ù¡¿ÅÄÁÇ¹°
¤¢¤é¤¹¤¸
È¬ÅÄÉ´¹ç¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£Èà½÷¤Î»Å»ö¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÌ±Â²Ê¶Áè¡¢Ë½Æ°¡¢´ë¶È¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÌñ²ð»ö¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
É´¹ç¤¬²ò·è¤Î»å¸ý¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃÏÀ¯³Ø¡Ê¥¸¥ª¥Ý¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÃÏÍýÅª¾ò·ï¡¢Îò»ËÇØ·Ê¡¢½¡¶µ¡¢Ì±Â²¡¢¤½¤·¤Æ¼þÊÕ¹ñ¤È¤ÎÍø³²´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤ò¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢º®Íð¤Î¿¿¼Â¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥ì¥¹¤ò°¦¤¹¤ë¥¿¥Õ¤ÊÀº¿À¤È¡¢ËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÏÀÍýÅª¤Ê»×¹Í¤Ç¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¸½ÃÏ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤ä²á·ãÇÉ¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¥âー¥Ë¥ó¥°¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë
µÈÅÄ
¸¶¹Æ¼¹É®»þ¤Î2025Ç¯¸½ºß¤Î»ñËÜ¼çµÁ²¼¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¬¶È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ËËèÆü¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¥¹¥¥ë¤â¸úÎ¨¤â¾å¤¬¤ë¡£¤À¤«¤é²ñ¼Ò¤Ê¤ê¼Ò²ñ¤Ê¤ê¡¢½¸ÃÄÁ´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ËèÆüÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¡£¤±¤É¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï½Ð¤ë¤±¤ÉË°¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤¤»Å»ö¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡ª
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢º£ºÇ¤âÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬¡¢¤³¤Á¤é¡ª À¤³¦Ãæ¤ÎÊ¶Áè¤ò¸ò¾Ä¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÎÉðÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡¢·òÓ·²È¤Î¥Õ¥êー¤ÎÃÏÀ¯³Ø¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦È¬ÅÄÉ´¹ç¤¬¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦Ä¹Ìî¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë»þ¤Ë¤ÏÀïÁè¤Þ¤Ç»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¸½Âå¤Î½÷ÀÈÇ¥´¥ë¥´13¡£
ËèÆü¶¹¤¤À¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¤¤À¤³¦¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡ª ¤È¤¤¤¦ÁÖ²÷´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëºîÉÊ¡£
µÈÅÄ
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¼Ô¤ÎÅÄÁÇ¹°¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¯¤Æ¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤³¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÇÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤³¤Î´Ä¶¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
µÈÅÄ¾°µ¡Ê¤è¤·¤À¤Ò¤µ¤Î¤ê¡Ë
1975Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢1999Ç¯¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷Æþ¼Ò¡£2011Ç¯¤Ë¡ÖÂè49²ó¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¾Þ¡×¤Ç¡ÖDJ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥Þ¥ó¥¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ø·¸¤ËÀºÄÌ¤·¡¢Ç¯´Ö100ËÜ°Ê¾å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»Ê²ñ¤ä¡¢2008Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤ÎÈ¯µ¯¿Í¡¦¼Â¹Ô°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¸¥ª¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦Ãø¤ò´Þ¤á13ºý¤Î½ñÀÒ¤ò´©¹Ô¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¡¦¥¢¥É¥éー¿´Íý³Ø¡¦¥Õ¥íーÍýÏÀ¡¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë @yoshidahisanori