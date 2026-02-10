¸¡ºº¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ê¤·¡¢ÉÂµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËËèÆü¤Ä¤é¤¤¡Ä¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡É¤òµß¤¦¿¢ÊªÎÅË¡¤ÎÁªÂò»è
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Î¡Ø¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡Ù¤Ë¡ÈÌôÁ·¡É¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î´Ö¤Ç¤â´ÁÊýÌô¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤É¼«Á³Í³Íè¤ÎÎÅË¡¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃæ¹âÇ¯ÁØ¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä20Âå¡¦30Âå¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢DMM¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡ÖSALON AWARD 2025-2026¡×¤Ç¤Ï¡¢¿¢ÊªÎÅË¡»Î¡¦¿û¸¶¤¢¤æ¤ß»á¤¬¼çºË¤¹¤ë¡ÖNeRoLi herb¡×¤¬¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸¡ºº¤Ç¤Ï¡È°Û¾ï¤Ê¤·¡É¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡È¿¢ÊªÎÅË¡¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿û¸¶»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Û¡ÖÁé¤»¤Æ¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡Ä¡×15¥¥í¸ºÎÌ¤ÎÌôÁ·¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼
¢£Ä«¤Î¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Ç¡ÈÉÂµ¤Ì¤Ëþ¡É¤ÎÉÔÄ´¤Ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡Ö¡È¤½¤â¤½¤âÄË¤ß¤¬µ¯¤¤Ê¤¤ÂÎ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×
¡½¡½¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤´´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥¢¥í¥Þ¤ä¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¿¢ÊªÎÅË¡¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤¬Çö¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö¿¢ÊªÎÅË¡¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¿¢ÊªÎÅË¡¤È¤Ï¡¢¿¢Êª¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿´¤ÈÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¼«Á³ÎÅË¡¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÌîºÚ¤ä¤ªÊÆ¤â¡¢¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ï¿¢ÊªÎÅË¡¤Î°ìÉô¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£º£¤Î¼Ò²ñ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤äÅº²ÃÊª¡¢À¸³è½¬´·¤ÎÍð¤ì¤ÇÄ²Æâ´Ä¶¤¬Íð¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔÌ²¤äÎä¤¨¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÌ¤ÉÂ¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ÏÄ²Æâ´Ä¶¤Ê¤É¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°ÂÄê¤äÂÎ¼Á²þÁ±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£À¸ÍýÄË¤äÆ¬ÄË¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¡¢Ä«¤¬¤À¤ë¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÉÂµ¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤±¤ÉÉÔÄ´¡É¤Ê¾õÂÖ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¢Êª¤ÎÎÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¡¢¿¢ÊªÎÅË¡¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿¡ÈÌ¤ÉÂ¡É¤Î¥±¥¢¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÄ«¤Î½¬´·¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢ÇòÅò¤ä¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ò°û¤à¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤âÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯°û¤ßÊª¤ò¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤Ê¬¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÀºÌý¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤¤¤À¤ê¡¢¥¢¥í¥Þ¤ò¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ëº®¤¼¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìë¤Ï¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤È¤ªÊÆ¤òÉÛ¤ËÆþ¤ì¤Æ¼êºî¤ê¥«¥¤¥í¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆËí¸µ¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢Ì²¤ê¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¿¢ÊªÎÅË¡¤Ë¤Ï¡Ö¹á¤ë¡¦°û¤à¡¦ÅÉ¤ë¡¦¿»¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÆþ¤ìÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿¢ÊªÎÅË¡¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö½÷À¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢À¸Íý¤äPMS¤Ê¤É¤ÇÆü¾ïÅª¤ËÉÔÄ´¤¬µ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄË¤ß¤¬¶¯¤¤¤È¤¤ÏÄÃÄËºÞ¤ò»È¤¦ÁªÂò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¤½¤â¤½¤âÄË¤ß¤¬µ¯¤¤Ê¤¤ÂÎ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¢Êª¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿ÍÀ¸È¾Ê¬Â»¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÎ¤¬À°¤¨¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤â¼«Á³¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥³¥í¥Ê¸å¤ËÊÑ²½¤·¤¿¿¢ÊªÎÅË¡¤Ø¤Î°Õ¼±¡¢¡ÈÌô¤ÎÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡É¤ò¤â¤Ã¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ë
¡½¡½¡ÖNeRoLi herb¡×³«Àß¤«¤éÌó10Ç¯¡£¿¢ÊªÎÅË¡¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÆÃ¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥Ê°Ê¹ß¤Ç¤¹¤Í¡£¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤ä´¶À÷¸å¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡Ö°Û¾ï¤Ê¤·¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ï¤Ä¤é¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¼«Á³ÎÅË¡¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±»Ï¤á¡¢´ÁÊý¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡10Ç¯Á°¤Ï¡È°Õ¼±¤Î¹â¤¤¿Í¡É¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤â³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÌô°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¡É¤È¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¿¢ÊªÎÅË¡¤Ë´Ø¿´¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢Ã±ÂÎ¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤Ï¥¯¥»¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¶ì¼ê¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ë¥í¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢ÎÐÃã¤Ë¶á¤¤Ì£¤Î¥Í¥È¥ë¤Ë¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤°¤Ã¤È°û¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÎÄ´¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Ö¤Ï¡ØÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¼«Á³¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âå¼Õ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤À¤ë¤µ¤ä½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÂÎ¤¬»ÀÀ¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤¬ÌòÎ©¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¡£»ÀÌ£¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥ë¥¤¥Ü¥¹¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤ò¤ª¿Ý¤ÈËªÌª¤ËÄÒ¤±¤Æ¡¢¥Ó¥Í¥¬¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»È¤¤Êý¤Ï¥µ¥í¥ó¤Ç¤âÆü¾ïÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¿¢ÊªÎÅË¡¤¬¼çÎ®¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¿¢ÊªÎÅË¡¤¬¤Þ¤À¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡É¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤ÏÆüËÜ¤Ë¤âÏÂ´Á¤äÌ±´ÖÎÅË¡¤ÎÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¥¯¥Þ¥¶¥µÃã¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·ÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¤é¤¹¤°Ìô¡¢¥µ¥×¥ê¡¢¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÎ®¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¿¢Êª¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌô¤Î¸¶ºàÎÁ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÈÌô¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ°û¤àÁ°¤ÎÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¡É¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¿¢Êª¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡¢²÷Å¬¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ë¡¢¿¢ÊªÎÅË¡¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
