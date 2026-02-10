¥Õ¥£¥®¥å¥¢É½¾´Âæ¤Ç¡Ö°±Æ¶Á¡×¡¡ÊÆµ¼Ô¡Öºà¼Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÇÀ¸¤¸¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î·üÇ°
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎÀï
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤È¤Î»àÆ®¤¬·èÃå¤·¤¿8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬È¯À¸¡£ÊÆµ¼Ô¤¬·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿É½¾´¼°¤Ë¥¹¥±¡¼¥È·¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ö¥ì¥Ê¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢¡Ö¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤ÈÉ½¾´Âæ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¸µ¤Ç½ý¤ä¥À¥á¡¼¥¸¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È·¤¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÌ¾Êªµ¼Ô¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥¦¥©¥ó»á¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ°²èÆâ¤Ç¡Ö¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»ä¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É½¾´Âæ¤¬Èà¤é¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¤Ë¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¦¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥Ã¥¯¡õ¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ÄÁÈ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥·¥ã¥ë¥ì¡¼¥Ì¡¦¥®¥Ë¥ã¡¼¥ë¡õ¥Þ¥ë¥³¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥êÁÈ¡£ÆüËÜ¤ÎµÈÅÄ±´ºÚ¡õ¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¦¥©¥ó»á¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥É¤ò¸¦¤®Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤¬¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2ÁÈ¤Ï¸ø¼°Îý½¬¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥É¤ò¸¦¤®¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë»î¹ç¤ËÎ×¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¤Î³ê¤ê¤ËÁ´¤¯±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öºà¼Á¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÄÌ¾ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿É½¾´Âæ¤Ï¥´¥àÀ½¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡ÄÌÏ©¤Î¥Þ¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥´¥àÀ½¤ÎÉ½ÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÊâ¤¯¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥´¥à¤Î¾å¤òÊâ¤±¤ÐÊâ¤¯¤Û¤É¡¢¥Ö¥ì¡¼¥É¤¬Æß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
