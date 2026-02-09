¸ÞÎØ¤ÇÊªµÄ¡Ö´°Á´¤Ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¡×¡¡¥á¥À¥ëÁè¤¤¤ÇÇÔ¤ì¤¿Áª¼ê¤ÏÍÊ¸î¤â¡Ä²òÀâ¼Ô¤¬ÅÜ¤ê¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï8Æü¡¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼ÃË»Ò20¥¥íÊ£¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¥è¥Ï¥ó¥Í¥¹¥Ø¥¹¥Õ¥í¥È¡¦¥¯¥ì¥Ü¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¥³¡¼¥¹¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡£³¤³°¤Î²òÀâ¼Ô¤¬¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10¥¥í¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¤È10¥¥í¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Î¹ç·×20¥¥í¤Ç¡¢¥¹¥¡¼¤ÎÍú¤ÂØ¤¨»þ´Ö¤ò´Þ¤á¤¿¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¦¼ïÌÜ¡£ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸åÈ¾¥Õ¥ê¡¼¤Ç5¿Í¤Û¤É¤ÎÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥Ç¥í¥¸¥å¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎÃ¼¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¡£¥Ç¥í¥¸¥å¤¬¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤¹Äø¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢·Ù¹ð¤Î¤ß¤Î½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ç¥í¥¸¥å¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡ÖSport.de¡×¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡©¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤â¤ªÒë¤á¤Ê¤·¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥Ç¥í¥¸¥å¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥ß¥¹¤À¡£½ç°Ì¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬½ç°Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤ï¤º¤«0.1ÉÃº¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¥í¡¼¥Ö¥¹¥È¥í¥à¡¦¥Ë¥¨¥ó¥²¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¥ª¥Ã¥±¡¼¤À¡£ËÍ¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥Ç¥í¥¸¥å¤òÍÊ¸î¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¿Ø¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¹ñ¤Î¸µÁª¼ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥´¥ë¥Ù¥ê»á¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë°ãÈ¿¹Ô°Ù¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤¿Áö¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Æ±¹ñ¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖNRK¡×¤Ç¤â¡¢²òÀâ¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¡¦¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É»á¤¬¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡£Èà¤ÏÀèÆ¬¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ÎÁöÏ©¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¤ª´§¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
