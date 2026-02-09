タレントの王林さん（27）が8日までにインスタグラムを更新。スキンケアに力を入れているという最新ショットが話題です。



【写真】「ほぼ毎日だれかに肌をほめてもらえてた気がする」と美肌自慢の王林さん

王林さんは、「ここ何年か肌育に力いれてるの... 去年はほぼ毎日だれかに肌をほめてもらえてた気がする」とコメントし、写真と動画をアップ。「お肌に確実に自信をくれた」として自身が通っているという皮膚科を紹介しており、「この世にあるレーザー全部集めたんじゃないかってくらいの種類の中から肌診断の結果を見てレーザーを選んでくれて、すっぴんで過ごす日々がほんとに増えたよ」とハートマークを交えて報告。今年の目標として「さらに肌育極める！！」と意気込みをコメントしました。



SNSでは、「かわいい 肌のメンテナンス大事だよね」「元々可愛いけど年々磨きがかかってすっかり素敵なレディに」「王ちゃん綺麗だよ」「日に日に美人になってく王林ちゃん可愛い」「めっちゃ可愛い癒やされる 大人の色気が半端ない笑」「バービー人形だぁ」「可愛いすぎるしスタイル良すぎ」「痩せた？」などのコメントがありました。



王林さんは、1998年4月8日生まれ、青森県出身。株式会社ボンド所属。小学校3年から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から「アルプスおとめ」、2013年に姉妹グループの「りんご娘」に7期メンバーとして加入。2022年3月までリーダーとして活動しました。故郷、青森県をこよなく愛し、第一次産業や地方活性化のために芸能活動に情熱を注いでいます。（株式会社ボンドの公式サイトより）