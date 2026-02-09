この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティング侍が解説。「返金保証」が効かなくなった時代の、顧客の“6つの不安”を解消するリスクリバーサル術

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「【完全解説】"返金保証"だけでは客は動かない｡成約率を劇的に高める｢リスクリバーサル｣」と題した動画を公開。マーケティングの専門家であるりゅう先生が、顧客の購買意欲を引き出すための強力な手法について解説した。



動画の冒頭でりゅう先生は、「返金保証」が「リスクリバーサル」の一種であると説明。リスクリバーサルとは、顧客が商品を購入する際に感じる不安やリスクを取り除くための手法全般を指す。これまで多くのビジネスで用いられてきた返金保証だが、りゅう先生は「返金条件が厳しいのでは」「手続きが面倒くさそう」といった顧客の不信感から、その効果が薄れつつあると指摘する。



そこでりゅう先生が2026年に向けて提唱するのが、「逆リスクリバーサルオファー」をはじめとする最新の手法だ。その根幹には、マーケティングの権威ジェイ・エイブラハム氏が提唱した「顧客が抱える6つのリスク」を解消するという考え方がある。顧客の不安は金銭的なものだけではない。りゅう先生は、以下の6つのリスクを総合的に取り除くことが重要だと語る。



1. 金銭リスク：お金を失う恐怖。「成功後払い」「追加料金なし」などで解消。

2. 時間リスク：時間を無駄にする恐怖。「24時間以内の成果提示」「即日スタートプラン」などで対応。

3. 感情リスク：「続けられないかも」という不安。「プラン変更自由」「引き止めない宣言」が有効。

4. 評判リスク：「失敗したら恥ずかしい」という恐怖。「完全匿名参加」を許可する。

5. 選択リスク：「選び間違えたくない」という迷い。「8割の人がこのプランを選んでいます」と背中を押す。

6. 結果リスク：「成果が出ないかもしれない」という根本的な恐怖。「成果が出なければ無料」といった結果保証が最も強力。



これらのリスクを解消する中でも、りゅう先生が特に強力な一手として紹介するのが「逆リスクリバーサルオファー」、すなわち「成功したら追加で支払う」という成功報酬型のモデルだ。この手法は、顧客の心理的なハードルを劇的に下げ、成約率を大幅に向上させる可能性があるという。りゅう先生は、「お客様は商品そのものではなく『安全』を買っている」と述べ、売り手側が顧客のリスクをどこまで肩代わりできるかが、これからのビジネスの成否を分けると結論づけた。