【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

ワンダーフェスティバル2026[冬]に出展しているフリューブースでは、ゲーム、新旧アニメ、ボーカロイド、ラノベと、様々なジャンルの美少女スケールフィギュアが揃っていた。

フリューの高品質フィギュアブランド、F:NEX（フェネクス）の新作も多数あり、その圧倒的な造形力で大きな人だかりを作っていた。本稿ではF:NEXを中心にフリューブースのフィギュアをお届けしよう。

フリューブース

フリューブースでもっとも注目を集めていたのが、2種類の「初音ミク」のスケールフィギュアである。

まず1つ目は「初音ミク『MIKU WITH YOU 2025』Ver. 1/7スケールフィギュア」。中国で開催の初音ミクライブイベントのメインビジュアルを忠実に立体化している。

“魔法学院”がテーマになっており、身に着けている宝石や手に持っているステッキ、台座に描かれた紋章が魔法という世界観を見事に表現している。透明感のある肌とグラデーションの効いた髪色が、幻想的な雰囲気をより一層引き立てている。

【初音ミク「MIKU WITH YOU 2025」Ver. 1/7スケールフィギュア】

そして2つ目が「初音ミク 睡蓮ver. 1/7スケールフィギュア」だ。人気イラストレーターAnmi氏描き下ろしを立体化したもので、名前の通り睡蓮の花がテーマになっている。

透き通るきれいな水のエフェクトの上にピンクの睡蓮が咲き乱れている。エフェクトの造形は水のしぶきまで細かく作り込まれており、その幻想的な造形美とミク自身の可憐さが相まって見る者を引き付ける力がある。

もはやアートといえるレベルのクオリティに仕上がっており、初音ミクファンならばそばに置いておきたくなる逸品である。

【初音ミク 睡蓮ver. 1/7スケールフィギュア】

ほかにも「勝利の女神：NIKKE」や「アズールレーン」といった人気どころから、「とらドラ！」や「機動戦艦ナデシコ」といった懐かしい作品、さらには日本人形でお馴染みの吉徳とのコラボフィギュアまで展開している。時代や常識に囚われない独自のスタイルは、他のメーカーにはないフリューならではの強みであると感じた。

【マリアン 1/7スケールフィギュア】【ニュージャージー IRF2024ver. 1/7スケールフィギュア】【ヒシミラクル 1/7スケールフィギュア】【イレイナ24巻表紙ver. 1/7スケールフィギュア】【アーリャ サキュバスver. 1/7スケールフィギュア】【イネス 1/7スケールフィギュア】【TENITOL TALL 幽鬼 GOLDEN BATH ver.】【TENITOL BIGぬーどるストッパーフィギュア アーリャ ニットver.】【デスクトップフェアリー 初音ミク 不思議の国ver.】【TENITOL TALL ファリン クラシカルメイドスタイルver.／TENITOL TALL マルシル クラシカルメイドスタイルver.】【ルーミア illustration by 羽々斬 1/7スケールフィギュア】【鈴仙・優曇華院・イナバ illustration by 羽々斬 1/7スケールフィギュア】【逢坂大河 1/7スケールフィギュア】【宝多六花 ゲーミングチェアver. 1/7スケールフィギュア】【春日野穹 ブルマver. 1/7スケールフィギュア】【ホシノ・ルリ Wルリルリver. 1/7スケールフィギュア】【喜多川海夢 ニットver. 1/6スケールフィギュア】【エンテレケイア 1/7フィギュア 昇進段階二VER.】【TENITOL BIGぬーどるストッパーフィギュア Nachoneko】【立体額縁フィギュア】【吉徳×F:NEX 桜ミク -日本人形- 1/4スケールフィギュア】【吉徳×F:NEX 綾波レイ -日本人形- 1/4スケールフィギュア】【吉徳×F:NEX 式波・アスカ・ラングレー -日本人形- 1/4スケールフィギュア】

