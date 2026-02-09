タレント上沼恵美子（70）が9日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。街中で芸能人に遭遇した際のリアクションについて語った。

旅行などで海外にいても、大阪出身者はすぐに分かるという話から、上沼は「美輪明宏さんと黒柳徹子さんが歩いていて、東京の人はランチタイムだったんだけど、誰も見ない、指をささない。私、それが一番不思議で」と目撃談を披露。当時2人はとくに変装もしていなかったといい、「（芸能人に）慣れてるんじゃない？」と推測した。

これを受けて、同局・北村真平アナウンサーは「表参道を歩いてた時」と切り出し、「後ろからチャリッチャリッて金属音が聞こえて来て、振り向いたら布袋寅泰さんやった」と回想。その音の正体は、布袋が身につけていたキーチェーンだったと判明したものの、意外な遭遇に思わず声を上げてしまったという。

すると上沼は「みんな黙ってはる、あれは見事」と感心しながら、「1例だけを出して京都はねってくくったらアカンけど」と前置きし、「京都も言わないです」とキッパリ。「ところがおらへんようになったら言う、それは何回か経験がある」と打ち合けた。

実姉との漫才コンビ「海原千里・万里」時代の話として、京都での撮影を終え、うどん店へ入った。しかし「何も言わへんねん」と振り返り、「京都では売れてないねんな」と思いながら食事を済ませた。

その後、傘の置き忘れに気づき、再びうどん店へ戻ると「全員が言うてた、“千里・万里やったな”って」と告白。上沼は「京都ってそうかと思った」と続け、「何回かあってん。悪口ではないんでしょうけど」と語っていた。