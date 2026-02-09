この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【戸建ての新形態?!】全棟100m2超えの新築ガレージハウスを内見！」と題した動画を紹介。茨城県つくば市にある、パリの街並みをコンセプトにした新築ガレージハウスを紹介した。単に車を保管するだけでなく、住む人の「好き」を詰め込んだこだわりの空間が注目される。



今回紹介された物件の名称は「COGITUNE GARO（コギツネガロウ）」。これは、近くの稲荷神社に祀られている「狐」と、絵画などを飾る「画廊」を組み合わせた造語だという。その名の通り、コンセプトは「クラフトマンシップを感じる家」。車や絵画など、お気に入りのものに囲まれて生活するイメージで設計されている。



外壁には「SOLIDO」という無垢の建築素材が採用されており、一枚一枚職人の手で貼られているというこだわりようだ。建物は3棟あり、それぞれパリの行政区にちなんで「1区・2区・3区」と名付けられている。駐車スペースはガレージ内に1台、屋外に2台の計3台分が確保されており、乗り物好きにはたまらない仕様だ。



ガレージハウスの醍醐味は、室内から愛車を眺められること。この物件では、1階の個室に設置された縦長の窓からガレージ内を一望できる。これには「ほら愛車view！」と、思わず感嘆の声が漏れた。シャッターが開く瞬間の高揚感も格別で、まさに愛車が主役となる空間設計が施されている。



さらに、パリの街並みというコンセプトは内装にも反映されている。LDKの壁は塗り壁で、各棟で異なるテーマカラーが採用された。1区は「神秘的な夜の海」をイメージしたブルー、2区は「熟成されたボルドーワイン」、3区は「狐毛のピスタチオの色」と、それぞれが個性的な雰囲気を醸し出している。



この物件は、従来のガレージハウスの枠を超え、車だけでなく、アートやペットなど、住む人の「好き」を表現するためのキャンバスのような存在だ。自分の世界観を住宅で表現したい人にとって、「クラフトマンシップ」というコンセプトは、これからの家選びの新たな基準となるかもしれない。