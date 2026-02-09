この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

インプラントが外れた…これって失敗？ 治療前に知っておきたい“わざと外れやすくする”理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歯科医師の木村隆寛氏が自身のYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」で、「インプラント治療をする前に絶対に知っておいた方が良いリスクとは？」と題した動画を公開。インプラント治療後に起こりうる意外な変化や、事前に知っておくべき知識について解説した。



動画の冒頭、木村氏はインプラント治療を受けた患者から「被せ物が取れてしまったが、治療はできているのか？」という問い合わせが来ることがあると明かす。これに対し同氏は、「インプラントのクラウン（被せ物）は、外せるようにしておいています」と述べ、被せ物が外れるのは、実はインプラント本体を守るための意図的な設計であることを説明した。



木村氏によると、絶対に外れないように強力な接着剤で固定してしまうと、噛む力などで強い負荷がかかった際に、インプラント本体や土台部分が破損するリスクが高まるという。本体が破損した場合は「根っこごと抜かないといけない場合がある」ため、それを避ける緩衝材として、あえて被せ物が先に外れるように設計されているのだ。



そのために、「わざとちょっと弱めの接着剤にしています」と同氏は語る。これは「セメント固定にする際は合着でなくて仮着にしている先生がすごく多い」といい、歯科治療では一般的な手法だという。万が一、噛み合わせのパワーが想定外に強く働いた場合でも、被せ物が外れることで原因を特定し、「早めに修正しやすい機構になっている」と、その利点を強調した。



また、ネジで固定するタイプの場合でも、ネジ穴を埋めるレジンという素材が摩耗して凹んできたり、そこから着色したりすることがあると補足した。



インプラントは人工物であり、自分の歯とは構造も感覚も異なる。動画ではこのほかにも、インプラントが抜ける可能性や、定期的なメンテナンスの重要性など、治療を受ける前に知っておくべき様々な情報が解説されており、インプラントを正しく理解する上で重要な視点を提供している。