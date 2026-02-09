¡Ú½°±¡Áª¡ÛÃæÆ»¡¦Àô·òÂÀ»á¡¡10²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤âÄÀÄË¥Ý¥¹¥È¡ÖËÜÅö¤Ë¿É¤¤¡£¿É¤¤¤è¡Ä¡×¡Ö¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡£¸ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¤ÎµþÅÔ£³¶è¤Ç¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿Àô·òÂÀ»á¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£¹Æü¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÄÀÄË¤Ê»×¤¤¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡Àô»á¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿£¹Æü¸áÁ°£±£²»þ¤¹¤®¤Ë¡¢¼«¿È£±£°²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎÅöÁª¤òÊó¹ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¿É¤¤¡£¿É¤¤¤è¡Ä¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åö³Î¸å¤Ë¤ÏÁªµó»öÌ³½ê¤Ç²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢´¶¼Õ¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Ö¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¼¹¹ÔÉô¡Ù¤È¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ò¿¤Ð¤·¡¢¹ñ²È¹ñÌ±¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤í¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Àô»á¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±£±·î¤«¤é£²£´Ç¯£¹·î¤Þ¤ÇµìÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¡£Ç¤´üËþÎ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±Ç¯¤ÎÅÞÂåÉ½Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤â¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡¢»ÞÌî¹¬ÃË»á¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¡¢¡Ö²ù¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µì¸øÌÀ¤ÎÈæÎã¸õÊä¼Ô£²£¸¿Í¤¬Á´°÷ÅöÁª¤·¤Ê¤¬¤éµìÎ©·û¤ÎàÀïÍ§á¤¬¼¡¡¹ÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£