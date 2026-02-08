100均で700円…悩んだけど買って大正解！高さがあって楽に座れる！実用的な折りたたみイス
商品情報
商品名：折りたたみイス（38cm×32cm×39cm）
価格：￥770（税込）
サイズ（約）：幅38cm×奥行32cm×高さ39cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480578354
ダイソーで高さのある実用的な『折りたたみイス』を発見！
家の中でちょっと腰掛けたいとき、意外とちょうどいいイスがなくて困ることがあります。低すぎると座りにくく、かといってしっかりしたイスは出し入れが面倒。
コンパクトで、必要なときにサッと使えるものがあればいいのに…。そんなことを思いながらダイソーをチェックしていると、気になる商品を発見しました！
今回は、こちらの『折りたたみイス（38cm×32cm×39cm）』をご紹介します。
価格は770円（税込）と、ダイソー商品の中では少し高めではあります。
しかしながら耐荷重がしっかりしていて、高さのある実用的な折りたたみイスが販売されているのを見て、これは使えそうだなと思い、購入してみました。
サイズは幅38cm×奥行32cm×高さ39cm。実際に見てみると、大人の膝あたりまである高さで、ダイソーでよく見かける低めの折りたたみイスとは印象がかなり違います。
この高さがあるおかげで、座ったときの姿勢がとても楽です。
腰に負担がかかりにくいので、快適に座れるのがうれしいポイントです。
座面も思っていたより広めで、安定感があります。
体格がしっかりしている筆者が座っても、グラついたり不安を感じたりすることはありませんでした。
持ち運びに便利な持ち手付き！スリムに折りたためて収納しやすい◎
持ち手が付いているのも便利なところ。
片手でサッと持ち上げられるので、部屋間の移動も楽ちんです。
高さが合えば、キッチンでのちょっとした作業用や、洗濯物を干すときの踏み台代わりとしても使いやすいと感じました。
必要な場所にすぐ持っていけるのは、折りたたみイスならでは！
使わないときは折りたたむとスリムになり、わずかな隙間に立てかけて収納できます。
使いたいときは手早く展開できるので、とても助かります。
770円という価格に最初は少し迷いましたが、実用性と使い勝手を考えると納得のアイテムでした。家の中で気軽に使える折りたたみイスを探している方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。